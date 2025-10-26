Mưa lớn dồn dập, xã miền núi Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học

Tối 26-10, ông Bùi Thanh Dũng - Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương vừa gửi thông báo đến các trường mầm non, Tiểu học và THCS về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học ngày mai (27-10).

Theo ông Dũng, hiện trên địa bàn xã có nhiều điểm sạt lở núi do mưa lớn. Chính quyền quyết định cho học sinh nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em và giáo viên.

Mưa lớn liên tục khiến nhiều đường giao thông ở Quảng Ngãi bị hư hỏng do nước chảy xiết

Bên cạnh đó, chính quyền yêu cầu hiệu trưởng các trường học thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh, đồng thời bố trí cán bộ trực, chủ động ứng phó các tình huống phát sinh trong thời tiết xấu.

Hiện trên tuyến Quốc lộ 24C đoạn qua xã Tây Trà Bồng ghi nhận có 3 điểm sạt lở lớn, với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây cô lập cục bộ một số khu vực.

Đất đá do mưa lớn tràn xuống lòng được ở xã Tây Trà Bồng

Tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến mực nước suối dân dâng cao, chia cắt nhiều khu vực; nhiều nơi bị sạt lở.

Tại xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền đã khẩn trương tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến ở tạm tại nhà người thân, bà con trong thôn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Một điểm sạt lở ở đèo Lò Xo, Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Plô và Đăk Pek trưa 26-10



Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, cho biết địa phương đã hoàn tất việc sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng túc trực 24/24 tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Hiện mực nước lũ tại nhiều sông, suối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dâng cao. Hiện mực nước lũ ở một số sông lớn như sông Vệ, Trà Câu, Trà Bồng, Trà Khúc… đang ở mức báo động 2, báo động 3.