Thời sự

Mưa lớn, khu xóm trọ thức xuyên đêm chạy lụt

Q.Nhật

(NLĐO) - Mưa lớn khiến nhiều khu vực thấp trũng ở trung tâm TP Huế bị ngập cục bộ trong đêm 23-10, đến sáng nay nước đang rút.

Mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-10 khiến nhiều khu vực trung tâm ở TP Huế bị ngập cục bộ. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu), nhiều sinh viên, người dân phải thức xuyên đêm di chuyển đồ đạc tránh ngập.

- Ảnh 1.

Một cụ bà đã được đưa lên cao, trên giàn giáo để tránh nước dâng tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ghi nhận tại các tuyến đường Hà Huy Tập, Dương Văn An, Duy Tân... xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi nước ngập ngang đầu gối. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều đoạn đường gần như không thể di chuyển. Đến sáng nay, 24-10, nước đã bắt đầu rút xuống.

- Ảnh 2.

Đường rào chắn vì ngập lụt

Nước dâng lên trong đêm 23-10 tại trung tâm TP Huế.

- Ảnh 3.

Phương tiện đi lại khó khăn.

- Ảnh 4.

Một khu trọ bị nước tấn công.

- Ảnh 5.

Kê cao đồ đạc, tránh nước lụt.

- Ảnh 6.

Đường phố Huế ngập.

- Ảnh 7.

Một sinh viên kê cao đồ đạc tránh lụt.

- Ảnh 8.

Chiếc giường được kê lên cao trên 4 chiếc ghế.

- Ảnh 9.

Nước tràn vào nhà.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Theo dự báo, trong hai ngày 23 và 24-10, TP Huế tiếp tục mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm.

Tin liên quan

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo khẩn ứng phó ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo khẩn ứng phó ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn, hồ chứa nước ở Quảng Trị đã đầy tới 90%, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tăng cao, tỉnh ban hành công điện khẩn ứng phó

VIDEO: Nhiều tài sản, cửa hàng của người dân Thái Nguyên "chả còn gì" sau trận ngập lụt lịch sử

(NLĐO) - Trận mưa lũ gây ngập chưa từng thấy trong lịch sử đã khiến tỉnh Thái Nguyên có khoảng 200.000 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 4.000 tỉ đồng.

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

ngập lụt lũ lụt mưa lũ ngập úng
