Mưa lớn, khu xóm trọ thức xuyên đêm chạy lụt

Mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-10 khiến nhiều khu vực trung tâm ở TP Huế bị ngập cục bộ. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu), nhiều sinh viên, người dân phải thức xuyên đêm di chuyển đồ đạc tránh ngập.
Ghi nhận tại các tuyến đường Hà Huy Tập, Dương Văn An, Duy Tân... xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi nước ngập ngang đầu gối. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều đoạn đường gần như không thể di chuyển. Đến sáng nay, 24-10, nước đã bắt đầu rút xuống.
Nước dâng lên trong đêm 23-10 tại trung tâm TP Huế.
Theo dự báo, trong hai ngày 23 và 24-10, TP Huế tiếp tục mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm.
