Mưa lớn, khu xóm trọ thức xuyên đêm chạy lụt

Mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-10 khiến nhiều khu vực trung tâm ở TP Huế bị ngập cục bộ. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu), nhiều sinh viên, người dân phải thức xuyên đêm di chuyển đồ đạc tránh ngập.

Một cụ bà đã được đưa lên cao, trên giàn giáo để tránh nước dâng tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ghi nhận tại các tuyến đường Hà Huy Tập, Dương Văn An, Duy Tân... xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi nước ngập ngang đầu gối. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều đoạn đường gần như không thể di chuyển. Đến sáng nay, 24-10, nước đã bắt đầu rút xuống.

Đường rào chắn vì ngập lụt

Nước dâng lên trong đêm 23-10 tại trung tâm TP Huế.

Phương tiện đi lại khó khăn.

Một khu trọ bị nước tấn công.

Kê cao đồ đạc, tránh nước lụt.

Đường phố Huế ngập.

Một sinh viên kê cao đồ đạc tránh lụt.

Chiếc giường được kê lên cao trên 4 chiếc ghế.

Nước tràn vào nhà.

Theo dự báo, trong hai ngày 23 và 24-10, TP Huế tiếp tục mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm.