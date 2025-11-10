Mưa lớn gây sạt lở, Đà Nẵng tạm phong tỏa nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở, Đà Nẵng tạm phong tỏa nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà

Bài, ảnh, clip: HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng chức năng Đà Nẵng phải rào chắn, khẩn trương sửa chữa điểm sạt lở taluy dương trên đường Hoàng Sa - tuyến chính tham quan bán đảo Sơn Trà.

Ngày 10-11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiến hành rào chắn, lập biển cảnh báo và triển khai công tác sửa chữa tại điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn qua bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, đợt mưa lớn đặc biệt kèm với ảnh hưởng bão số 13 khiến nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và du khách.

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 1.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần bờ kè bằng bê tông ở khu vực cuối đường Hoàng Sa bị hư hỏng nghiêm trọng bên phía taluy dương

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 2.

Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, cày xới

CLIP: Nhiều đoạn taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng trên bán đảo Sơn Trà

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã cắm biển báo, dựng rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời khẩn trương tiến hành khắc phục hư hỏng để sớm thông tuyến

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 4.

Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công đã cắm biển báo, dựng rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời khẩn trương tiến hành khắc phục hư hỏng để sớm thông tuyến

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 5.

Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, mưa bão liên tiếp trong những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí khác nhau trên bán đảo

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 6.

Cụ thể, tuyến Yết Kiêu – Đỉnh Bàn Cờ có một điểm sạt lở, cách Hạt Kiểm lâm khoảng 100m; còn tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ ghi nhận hai điểm sạt lở đất đá, nằm cách Suối Ôm khoảng 500m hướng về Đỉnh Bàn Cờ

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 7.

Ngoài ra, gần khu vực Hạt kiểm lâm liên xã khu vực 12 cũng phát sinh thêm một điểm sạt lở mới

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 8.

Trước nguy cơ mất an toàn, Ban Quản lý đã cắm bảng cảnh báo tại các khu vực sạt lở, khuyến cáo người dân và du khách không nên di chuyển vào các tuyến trên, đồng thời, các thông tin về tình trạng sạt lở cũng đã được chuyển đến các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 9.

Hiện nay, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung khắc phục, thu dọn đất đá, gia cố taluy và đảm bảo an toàn giao thông. Công tác khắc phục dự kiến sẽ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và phục hồi hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà

Nước đổ đá rơi, nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà phải rào chắn ngăn khách du lịch - Ảnh 10.

Ngày 10-11, dù đã nhiều ngày không có mưa, nước từ các khe suối vẫn đổ tràn các tuyến đường trên bán đảo

Tham quan bán đảo Sơn Trà, di chuyển thế nào?

Theo BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kể từ ngày 8-11, du khách có thể tham quan bán đảo theo hai tuyến:

Tuyến Yết Kiêu – Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc

Tuyến Ngã ba Bãi Bắc – Cây Đa di sản

Riêng tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ vẫn tiếp tục tạm dừng tham quan để khắc phục hậu quả sau bão và đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc kẹt ở Sơn Trà

Nhiếp ảnh gia giải cứu voọc chà vá chân nâu mắc kẹt ở Sơn Trà

(NLĐO) - Một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa thoát nạn sau khi mắc bẫy thú.

Thi thể người đàn ông 68 tuổi dưới suối ở Sơn Trà Đà Nẵng

(NLĐO) - Thi thể người đàn ông 68 tuổi cùng xe máy, mắc kẹt dưới suối ở bán đảo Sơn Trà

Một resort tại bán đảo Sơn Trà bị xử phạt vì không có giấy phép môi trường

(NLĐO) – Thành phố Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt vi phạm của Sơn Trà Resort, địa chỉ tại bãi Nam – bãi Con, bán đảo Sơn Trà.

sạt lở nghiêm trọng bán đảo Sơn Trà du lịch Đà Nẵng đảm bảo an toàn du lịch Sơn Trà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo