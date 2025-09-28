Chiều 28-9, phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết thông tin trên.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, 13 giờ ngày 28-9, lực lượng chức năng nhận được tin báo ông Phan Thanh Ph. (68 tuổi) đi rẫy ở gần Bãi Bang của bán đảo Sơn Trà từ trưa 27-9. Tuy nhiên, sau đó người nhà không liên lạc được.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe gắn máy của nạn nhân nằm dưới suối.

Vì nước xiết nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận được. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và phát hiện thi thể của ông Ph. mắc kẹt cùng chiếc xe máy ở dưới suối.

Trước đó, ngày 27-9, do ảnh hưởng của mưa bão, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phát thông báo tạm ngừng tham quan, di chuyển lên bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.



Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ.