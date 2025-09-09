Chiều 9-9, một đoạn dài trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận (TP HCM) bị ngập.

Tình trạng ngập xảy ra trên đường Trần Xuân Soạn.

Chiều cùng ngày, cơn mưa bất ngờ đổ xuống nhiều phường, xã ở TP HCM. Trận mưa không lớn song kéo dài, thêm triều cường đã khiến đường Trần Xuân Soạn bị ngập từ 15-20 cm, đoạn ngập kéo dài khoảng 1,5 km. Do rơi vào giờ tan tầm nên các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận cho thấy một số xe chết máy, dắt bộ bì bõm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao.

Nhiều năm nay, đường Trần Xuân Soạn dọc theo kênh Tẻ thường xuyên chịu ngập nặng khi mưa lớn, triều cường. Tuyến đường trên đã có dự án chống ngập và xây kè đường Trần Xuân Soạn.

Tuy nhiên, đến nay theo ghi nhận, đường Trần Xuân Soạn vẫn thường xuyên ngập khi mưa, triều cường nên ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Xe chết máy trên đường Trần Xuân Soạn.

Ngập vào giờ tan tầm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Người dân chật vật băng qua dòng nước.