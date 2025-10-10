Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

Tối 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội) đây là những khu vực đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao.

Hình ảnh Thủ tướng thị sát vùng ngập lụt ven sông ở Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng đi có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Do ảnh hưởng mưa bão, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê.

Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1 m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.

- Ảnh 2.

Thủ tướng kiểm tra công tác hộ đê. Ảnh: Nhật Bắc

Đến kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Theo Thủ tướng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là Quân đội điều động 2 sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Trong quá trình kiểm tra, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình hình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu.

Động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất; đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

- Ảnh 3.

Thủ tướng cùng lãnh đạo TP Hà Nội, các bộ ngành kiểm tra công tác hộ đê. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 4.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 5.

Thủ tướng trao đổi với các lực lượng đang hộ đê. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 6.

Thủ tướng đến hiện trường trong đêm 9-10. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 7.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 8.

Thủ tướng gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 9.

Thủ tướng động viên các lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 10.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con do mưa lũ. Ảnh: Nhật Bắc

- Ảnh 11.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên nhân dân. Ảnh: Nhật Bắc

Tin liên quan

Thái Nguyên tan hoang sau lũ lịch sử: Bùn đất nhấn chìm tài sản, nhà cửa

Thái Nguyên tan hoang sau lũ lịch sử: Bùn đất nhấn chìm tài sản, nhà cửa

(NLĐO) - Thái Nguyên tan hoang sau lũ lịch sử: Bùn đất nhấn chìm tài sản, nhà cửa;Ukraine chi ngân sách "khủng" cho quốc phòng;...

Sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt

Cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ cuộc sống người dân, sớm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Huy động lực lượng quân đội của 4 quân khu triển khai bộ đội, phương tiện, kể cả máy bay, khẩn cấp ứng phó lũ lụt, cứu hộ người dân miền Bắc

hỗ trợ người dân mưa lũ thủ tướng phạm minh chính TP Hà Nội hộ đê vùng ngập lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo