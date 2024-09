Mưa lớn ở TP HCM, cảnh sát giao thông lội nước cùng tài xế đẩy ô tô chết máy

(NLĐO) - Chiều nay (30-8), lực lượng CSGT Công an TP HCM đã chính thức ra quân để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9, kéo dài đến chiều 3-9.