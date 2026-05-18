TPHCM: Mưa như trút nước kèm gió mạnh và sấm sét

Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa 18-5, thời tiết tại TPHCM oi bức kéo dài.

Đến khoảng 14 giờ, nhiều nơi xuất hiện gió mạnh từng đợt, sau đó mưa lớn trút xuống kèm theo tiếng rít gió và sấm sét.

Tại khu vực đường Hồng Bàng (quận 5 cũ), cơn mưa lớn trút xuống khoảng 20 phút rồi nhẹ hạt dần, lần lượt các khu vực khác cũng mưa từ rải rác đến to.

Cơn mưa nặng hạt xuất hiện đột ngột khiến nhiều người không kịp mặc áo mưa, ướt sũng khi lưu thông

Gần 14 giờ cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực ở TPHCM như: phường Bình Tiên (khu vực Trường Tiểu học Hùng Vương), phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ (khu vực chợ Bình Mỹ), phường Tân Uyên (UBND phường Tân Uyên), phường Tân Hiệp (UBND phường Tân Hiệp), xã Bình Lợi (ấp 9), xã Tân Nhựt, xã Bình Hưng, xã Xuân Thới Sơn (ấp Tân Lập), xã Minh Thạnh (ấp Hòa Cương).

Trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên và có khả năng mở rộng sang nhiều nơi lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17 m/giây). Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường trũng thấp.

Hiện nay, TPHCM và Nam Bộ đã chính thức bước vào mùa mưa với những cơn mưa lớn xuất hiện chủ yếu vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân chủ động mang theo áo mưa, ô khi ra ngoài, hạn chế di chuyển trong thời điểm mưa lớn để tránh ùn tắc giao thông hoặc sự cố do ngập nước.

Ngoài ra, các cơn mưa dông thường đi kèm sét và gió giật mạnh, người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc các vật dễ đổ ngã.

