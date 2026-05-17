Mưa lũ, dông lốc đánh chìm tàu, cuốn trôi ô tô

Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn xuất hiện trong khoảng từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 16-5, tập trung tại các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và Thông Nông. Lượng mưa đo được tại trạm Minh Long, xã Lý Quốc lên tới 314 mm; trạm Đàm Thủy 213 mm; Quang Long 118 mm.



Đường quốc lộ bị mưa lũ tàn phá ở xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng

Mưa lớn khiến 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập dưới 1 m. Nhiều diện tích nông nghiệp ven suối, khu vực trũng thấp thuộc các xã Lý Quốc và Đàm Thủy bị ngập, vùi lấp, hiện đang được thống kê.

Nhà dân bị ngập

Về giao thông, tuyến Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tuyến tỉnh lộ 206 xảy ra sạt lở taluy dương tại nhiều điểm. Tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3 m.

Ngoài ra, một xe ô tô chở khách chở giáo viên và học sinh đi tham quan thì bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A. Rất may, toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn trước khi xe bị cuốn trôi.

Thống kê đến 17 giờ ngày 17-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lớn, dông lốc xảy ra đã gây thiệt hại cho các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đắk Lắk.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng giúp người dân ngay trong đêm

Thiên tai khiến 1 người bị thương do cây đổ vào người (Đắk Lắk). 1 nhà sập (Đắk Lắk); 27 nhà tốc mái, hư hỏng (Thanh Hóa 1, Đắk Lắk 26); 187 nhà bị ngập dưới 1 m tại Cao Bằng (hiện tại nước đã rút); một số nhà bị ngập tại Quảng Ninh (hiện nước đã rút); 1 nhà di dời do nguy cơ sạt lở (Quảng Ninh).



279,94 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Cao Bằng 251,04 ha; Đắk Lắk 28,9 ha). 2 tàu bị chìm tại Thanh Hóa (do dông làm đứt dây neo, tàu bị trôi ra xa và chìm; hiện chính quyền và người dân đã trục vớt đưa vào gần bờ).

Mưa lớn cũng khiến 1 xe ô tô khách bị hư hỏng (Cao Bằng); 5 cột điện bị gãy, đổ; 1 trạm biến áp bị hư hỏng (Đắk Lắk). Ước tính thiệt hại: 10,2 tỉ đồng (Cao Bằng 6,7 tỉ đồng, Đắk Lắk 3,5 tỉ đồng, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa chưa có ước tính thiệt hại).