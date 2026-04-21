Khánh Hòa: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Tối 20-4, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2025, nhằm đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời.

Theo kế hoạch, hoạt động giám sát nhằm nắm bắt toàn diện tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ sau mưa lũ, đồng thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế (nếu có) để kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

Chia sẻ với dân ngập trong lũ lịch sử tháng 11-2025, nhiều du khách nước ngoài đã tham gia cứu nạn, cứu trợ người dân vùng lũ lụt ở Khánh Hòa

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, việc ban hành văn bản và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, đoàn giám sát sẽ xem xét kỹ việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng; công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ; cũng như việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và xã hội hóa, đánh giá hiệu quả thực tế mang lại cho người dân.

Hoạt động giám sát được triển khai theo hai hình thức: giám sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo. Trong đó, đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với một số sở, ngành và UBND các xã, phường như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Hòa…; đồng thời theo dõi báo cáo của nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị ngập đến 2- 3m

Đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, với sự tham gia của các sở, ngành liên quan như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện trong tháng 4-2026, tại trụ sở các đơn vị được giám sát.

Quá trình giám sát sẽ kết hợp nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và trao đổi trực tiếp với các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ đưa ra kết luận, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Việc giám sát lần này không chỉ nhằm đánh giá đúng thực trạng mà còn góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội, qua đó tăng cường niềm tin của người dân đối với các chính sách an sinh trên địa bàn.

Lịch giám sát dự kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Trước những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ cuối năm 2025 gây ra, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tính đến ngày 8-4, tổng số tiền tiếp nhận vào tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh hơn 385,2 tỉ đồng. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ hơn 364,7 tỉ đồng cho các địa phương; phần kinh phí còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ Cứu trợ của tỉnh để sử dụng cho các đợt thiên tai, sự cố trong thời gian tới.

Kế hoạch giám sát này đã được UB MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành từ đầu tháng 4-2026, sau khi nhiều hộ dân tại xã Nam Khánh Vĩnh đã có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai vào tháng 3-2026.

Nội dung đơn thư đã được Báo Người Lao Động phản ánh trong bài viết "Băn khoăn cách chi tiết hỗ trợ thiên tai" đăng ngày 16-4.

Trên tinh thần cầu thị, minh bạch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể toàn bộ quy trình thực hiện, từ khâu lập danh sách, phân bổ kinh phí đến tổ chức chi trả, nhằm kịp thời chấn chỉnh nếu có thiếu sót.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Khánh Hòa là việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đủ số tiền, công khai và minh bạch. Trong trường hợp phát hiện sai sót, các đơn vị liên quan sẽ được yêu cầu khắc phục ngay, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Thông tin từ UBND xã Nam Khánh Vĩnh cho biết tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn là 808 hộ. Trong đợt chi trả đầu tiên, do số lượng đối tượng lớn, trong khi thời gian triển khai gấp, trùng với dịp cận Tết Nguyên đán nên công tác rà soát, đối chiếu thông tin gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp cần tiếp tục xác minh để đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, xã đã thực hiện chi trả cho 625 hộ trước Tết Nguyên đán.

Việc còn 183 hộ chưa nhận hỗ trợ trong đợt này đã phát sinh một số ý kiến thắc mắc trong nhân dân, đề nghị địa phương xem xét, giải quyết. Theo Quyết định số 49 ngày 8-4-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục phân bổ bổ sung kinh phí để hỗ trợ 183 hộ còn lại. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh khẩn trương triển khai chi trả, bảo đảm hoàn tất trong thời gian sớm nhất.