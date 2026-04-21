Khánh Hòa: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Từ ngày 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa năm 2025

Tối 20-4, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2025, nhằm đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời.

Theo kế hoạch, hoạt động giám sát nhằm nắm bắt toàn diện tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ sau mưa lũ, đồng thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế (nếu có) để kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 1.

Chia sẻ với dân ngập trong lũ lịch sử tháng 11-2025, nhiều du khách nước ngoài đã tham gia cứu nạn, cứu trợ người dân vùng lũ lụt ở Khánh Hòa

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, việc ban hành văn bản và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, đoàn giám sát sẽ xem xét kỹ việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng; công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ; cũng như việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và xã hội hóa, đánh giá hiệu quả thực tế mang lại cho người dân.

Hoạt động giám sát được triển khai theo hai hình thức: giám sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo. Trong đó, đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với một số sở, ngành và UBND các xã, phường như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Hòa…; đồng thời theo dõi báo cáo của nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 2.

Người dân xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị ngập đến 2- 3m

Đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, với sự tham gia của các sở, ngành liên quan như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện trong tháng 4-2026, tại trụ sở các đơn vị được giám sát.

Quá trình giám sát sẽ kết hợp nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và trao đổi trực tiếp với các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ đưa ra kết luận, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Việc giám sát lần này không chỉ nhằm đánh giá đúng thực trạng mà còn góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội, qua đó tăng cường niềm tin của người dân đối với các chính sách an sinh trên địa bàn.

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 3.

Lịch giám sát dự kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Trước những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ cuối năm 2025 gây ra, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tính đến ngày 8-4, tổng số tiền tiếp nhận vào tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh hơn 385,2 tỉ đồng. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ hơn 364,7 tỉ đồng cho các địa phương; phần kinh phí còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ Cứu trợ của tỉnh để sử dụng cho các đợt thiên tai, sự cố trong thời gian tới.

Kế hoạch giám sát này đã được UB MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành từ đầu tháng 4-2026, sau khi nhiều hộ dân tại xã Nam Khánh Vĩnh đã có đơn kiến nghị, bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch trong việc chi trả các khoản hỗ trợ sau thiên tai vào tháng 3-2026.

Nội dung đơn thư đã được Báo Người Lao Động phản ánh trong bài viết "Băn khoăn cách chi tiết hỗ trợ thiên tai" đăng ngày 16-4.

Trên tinh thần cầu thị, minh bạch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu địa phương báo cáo cụ thể toàn bộ quy trình thực hiện, từ khâu lập danh sách, phân bổ kinh phí đến tổ chức chi trả, nhằm kịp thời chấn chỉnh nếu có thiếu sót.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Khánh Hòa là việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đủ số tiền, công khai và minh bạch. Trong trường hợp phát hiện sai sót, các đơn vị liên quan sẽ được yêu cầu khắc phục ngay, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Thông tin từ UBND xã Nam Khánh Vĩnh cho biết tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn là 808 hộ. Trong đợt chi trả đầu tiên, do số lượng đối tượng lớn, trong khi thời gian triển khai gấp, trùng với dịp cận Tết Nguyên đán nên công tác rà soát, đối chiếu thông tin gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp cần tiếp tục xác minh để đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, xã đã thực hiện chi trả cho 625 hộ trước Tết Nguyên đán.

Việc còn 183 hộ chưa nhận hỗ trợ trong đợt này đã phát sinh một số ý kiến thắc mắc trong nhân dân, đề nghị địa phương xem xét, giải quyết. Theo Quyết định số 49 ngày 8-4-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục phân bổ bổ sung kinh phí để hỗ trợ 183 hộ còn lại. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh khẩn trương triển khai chi trả, bảo đảm hoàn tất trong thời gian sớm nhất.

Kiểm tra vụ phường "cắt xén" tiền hỗ trợ thiên tai của người dân

(NLĐO) – UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo xác minh, kiểm tra sự việc phường tự ý "cắt xén" tiền hỗ trợ thiên tai của người dân sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

Mỏi mòn chờ tiền hỗ trợ, ngư dân Huế "hụt hơi"

Hàng loạt tàu cá xa bờ tại TP Huế phải nằm bờ, ngư dân nợ nần chồng chất vì khoản tiền hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định 48 bị ngưng chi trả 2 năm qua

Băn khoăn cách chi tiền hỗ trợ

Nhiều hộ dân ở xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có đơn phản ánh về nghi ngờ thiếu minh bạch trong việc chi trả các khoản tiền hỗ trợ thiên tai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo