Thời sự

Trụ sở 1 xã ở Đà Nẵng bị nứt gãy khủng khiếp trong mưa lũ lịch sử

Trần Thường

(NLĐO) – Đến tối 31-10, còn 106.331 khách hàng dùng điện tại TP Đà Nẵng bị mất điện, Điện lực Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 31-10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên địa bàn xã bị thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Theo ông Buôn, hiện nay, xã Hùng Sơn bị cô lập do các tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã và khu dân cư đều bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều đoạn, khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hết sức khó khăn.

Trụ sở xã Hùng Sơn ở Đà Nẵng bị nứt gãy nghiêm trọng vì mưa lũ lịch sử - Ảnh 1.

Trụ sở xã Hùng Sơn ở Đà Nẵng bị nứt gãy nghiêm trọng vì mưa lũ lịch sử - Ảnh 2.

Trụ sở xã Hùng Sơn ở Đà Nẵng bị nứt gãy nghiêm trọng vì mưa lũ lịch sử - Ảnh 3.

Trụ sở xã Hùng Sơn ở Đà Nẵng bị nứt gãy nghiêm trọng vì mưa lũ lịch sử - Ảnh 4.

Trụ sở UBND xã Hùng Sơn bị nứt gãy nghiêm trọng, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào (Ảnh: PARAI)

Cùng với đó, nhiều trụ điện bị ngã đổ, gây mất điện trên toàn xã, hệ thống cấp nước sinh hoạt và thông tin liên lạc cũng gần như tê liệt.

Đáng lo ngại nhất, khu vực trụ sở UBND xã Hùng Sơn đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tường nhà bị nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, một số phòng làm việc bị đất đá tràn vào, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Ông Buôn nhận định nếu tiếp tục có mưa lớn, trụ sở UBND xã có thể bị đổ sập.

Trước tình hình trên, chính quyền xã đã khuyến cáo người dân không đến gần khu vực trụ sở và các điểm có dấu hiệu nứt, lún, sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, thu dọn đất đá, thông tuyến tạm các đoạn đường bị chia cắt và từng bước khôi phục giao thông.

Trụ sở xã Hùng Sơn ở Đà Nẵng bị nứt gãy nghiêm trọng vì mưa lũ lịch sử - Ảnh 5.

Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng gây sạt lở khắp nơi, trụ điện bị gãy đổ khiến hàng trăm ngàn hộ dân bị mất điện

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân hạn chế tối đa di chuyển, tuyệt đối không qua lại những khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, đồng thời cho biết mọi thông tin về tình hình mưa lũ sẽ được cập nhật liên tục ngay khi điều kiện cho phép.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, tính đến 19 giờ ngày 31-10 toàn thành phố Đà Nẵng còn 1.021 trạm biến áp chưa được khôi phục cấp điện (chiếm 10% trên tổng số 10.277 trạm); số khách hàng đang mất điện là 106.331 (chiếm 12% trên tổng số 876.552 khách hàng).

So với thời điểm hôm trước (ngày 30-10) đã có 144.744 khách hàng (tương ứng 17% tổng số khách hàng) được khôi phục cấp điện.

Ngay sau khi nước rút, đơn vị đã huy động 750 người cùng 67 phương tiện khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trường để đánh giá thiệt hại lưới điện, đồng thời triển khai các phương án khôi phục cấp điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

sạt lở nghiêm trọng mưa lớn kéo dài Chủ tịch UBND vận chuyển hàng hóa khắc phục hậu quả hậu quả mưa lũ
