Mưa lũ miền Trung: Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

Tại Hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và Bỏng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 1-11, các chuyên gia cảnh báo người dân cần đề phòng các bệnh da liễu trong và sau mưa lũ. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh các tỉnh, thành miền Trung tiếp tục có mưa lớn, nước lũ dâng cao gây ngập úng nhiều ngày qua.

Sau mưa lũ, khu vực phố cổ Hội An tràn ngập rác thải. Ảnh. VGP

Theo bác sĩ Hoàng Hồng Mạnh, Khoa Da liễu và Bỏng (Bệnh viện Bạch Mai), những ngày mưa lũ, người dân thường xuyên phải tiếp xúc với nước bẩn, môi trường ẩm ướt - điều kiện thuận lợi khiến nhiều bệnh da liễu bùng phát như nấm, viêm da, nhiễm khuẩn, ghẻ...

"Mỗi mùa mưa lũ đến, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân bị nấm da do ngâm nước lâu ngày, đặc biệt ở kẽ ngón chân, nách, vùng miệng. Ngoài ra còn có viêm da tiếp xúc khi tiếp xúc với nước bẩn, hóa chất hoặc xác động vật phân hủy; bệnh ghẻ do ký sinh trùng, thường gặp ở trẻ em. Nhiều người còn bị mụn nhọt do tụ cầu vàng, đau đớn, sốt cao"- bác sĩ Mạnh nói.

Theo Bộ Y tế, sau mưa lũ, môi trường ô nhiễm và nước ngập kéo dài là điều kiện thuận lợi khiến các bệnh ngoài da gia tăng. Người dân thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn dễ mắc viêm da tiếp xúc, nấm da, viêm nang lông, áp xe da, ghẻ hoặc viêm mô tế bào. Các bệnh da mạn tính như chàm, viêm da cơ địa, vảy nến cũng dễ tái phát do da bị ẩm lâu ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ngâm mình trong nước lũ, giữ cơ thể khô ráo, thay quần áo, giày dép ướt ngay sau khi ra khỏi vùng ngập, rửa sạch tay chân bằng nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn.

Ngoài ra, nguồn nước sinh hoạt ở vùng ngập phải được lọc, khử trùng bằng Cloramin B hoặc đun sôi trước khi dùng để phòng bệnh ngoài da và tiêu hóa. Khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa rát, nổi mụn nước, sưng tấy, đau nhức hoặc sốt, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng. Tuyệt đối không tự ý đắp lá, bôi thuốc truyền miệng vì có thể khiến tình trạng viêm loét nặng hơn.