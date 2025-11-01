HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng chi 200 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Trần Thường

(NLĐO) - TP Đà Nẵng ưu tiên khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng thiệt hại.

Sáng 1-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung vào nhiệm vụ cấp bách là hỗ trợ đời sống và phục hồi hạ tầng thiết yếu.

"Ưu tiên lớn nhất lúc này là bảo đảm lương thực, nước uống, quần áo ấm cho người dân vùng ngập. Thành phố quyết tâm không để bất kỳ ai thiếu ăn, thiếu mặc hay bị lạnh. Đây là việc phải làm ngay và làm triệt để" - ông Hưng nhấn mạnh.

UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời phân bổ thêm cho các sở, ngành và địa phương để sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Ảnh 1.

Người dân xã Nam Phước, TP Đà Nẵng dọn dẹp sau lũ

Theo ông Hưng, thành phố đã có hướng dẫn chi tiết đến các địa phương về mức hỗ trợ cho từng trường hợp: nhà sập, hư hỏng nặng, hư hỏng một phần, người chết, người bị thương... Việc chi hỗ trợ phải đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay thiếu thốn.

Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đang tiếp nhận nhiều khoản ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ thêm cho người dân.

TIN LIÊN QUAN

Tính đến ngày 30-10, MTTQ thành phố đã tiếp nhận hơn 6,3 tỉ đồng và hơn 5 tấn hàng hóa, phối hợp với Bộ đội Biên phòng phân bổ đến các vùng bị cô lập.

Ngoài các hỗ trợ trước mắt, Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 3.500 tỉ đồng để triển khai các giải pháp dài hạn, trong đó gồm 1.500 tỉ đồng để xây dựng 5 km kè chống sạt lở bờ biển Hội An và 2.000 tỉ đồng để di dời, tái định cư người dân miền núi tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

- Ảnh 3.

Phố cổ Hội An chìm trong nước lũ, ngày 30-10

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27 -10 đến nay đã khiến gần 76.500 ngôi nhà trên địa bàn Đà Nẵng bị ngập sâu; 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Thiên tai làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương; 78 nhà sập, 96 nhà hư hỏng, cùng nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện nước lũ đang rút dần, các địa phương khẩn trương dọn dẹp, khôi phục hạ tầng, vệ sinh môi trường và thống kê thiệt hại để triển khai chi trả hỗ trợ.

- Ảnh 4.


