Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại Khánh Hòa

Từ 15 giờ chiều 20-11, nhiều cano công suất lớn với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng nhu yếu phẩm đã chia thành nhiều hướng tốc lực cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và thôn Phú Mỹ, Phú Phong (xã Hòa Đồng cũ). Khu vực này hiện đang có mưa to.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút ngày 20-11, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Sơn Thành hoàn tất việc tiếp cận, giải cứu thành công gần 200 người dân.

Cong an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công gần 200 người dân mắc kẹt do mưa lũ

Gần 200 người dân được lực lượng công an giải cứu bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, nước chảy xiết tại thôn Tân Mỹ (xã Sơn Thành).

Hiện lực lượng công an đang tiếp cận khu vực xã Hòa Thịnh để tố chức giải cứu người dân bị mắc kẹt vùng rốn lũ.



