Bạn đọc

Mua nhà trước khi cưới, ly hôn có phải chia tài sản?

Trường Hoàng ghi

Bạn đọc Thanh An (TP HCM), hỏi: Tôi và vợ đăng ký kết hôn năm 2015. Trước khi kết hôn, tôi mua một căn nhà tại TP HCM.

Tôi muốn để căn nhà này cho con riêng của mình sở hữu sau khi cháu cưới vợ. Tôi có phải chia một nửa căn nhà này cho vợ sau khi ly hôn không?

- Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Khoản 1 điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Trong trường hợp nêu trên, theo thông tin cung cấp thì căn nhà tại TP HCM được mua trước khi bạn Thanh An đăng ký kết hôn nên đây là tài sản riêng của bạn.

Khoản 4 điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản khi ly hôn: Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của luật này. Nếu có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng yêu cầu phân chia thì mỗi người được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản ấy, trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định pháp luật thì khi ly hôn, bạn không phải chia một nửa căn nhà mình đã mua cho vợ nếu như bạn chưa nhập căn nhà này vào tài sản chung (vợ cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).


Tin liên quan

Phân chia tài sản hơn 100 tỉ đồng cho cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ

Phân chia tài sản hơn 100 tỉ đồng cho cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ

(NLĐO) - Ngày 26-8, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ tranh chấp tài sản giữa ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Vợ chính thức qua đời, "vợ nhỏ" và con riêng của chồng có được chia tài sản?

(NLĐO) - Bạn đọc Ngọc Nga (SN 1980, ngụ quận 11, TP HCM) hỏi: Tôi và anh ấy có 1 con chung 5 tuổi. Vừa rồi, tôi nghe tin vợ của anh ấy qua đời. Vậy tôi và con có được hưởng phần tài sản nào không?

Vợ ngoại tình có được chia tài sản khi ly hôn?

Anh NGUYỄN THÀNH NHÂN (TP HCM) hỏi: "Do vợ ngoại tình nên tôi đã ly hôn. Theo quy định của pháp luật, tôi có chia tài sản cho vợ?".

