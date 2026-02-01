HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mua ô tô mới sản xuất năm 2023 có cần đi đăng kiểm?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Dù mua ô tô mới song do xe sản xuất từ năm 2023 nên không ít người thắc mắc liệu xe có được miễn kiểm định không, hay vẫn cần đưa xe đi đăng kiểm?

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), đối tượng phương tiện được miễn kiểm định lần đầu là xe chưa qua sử dụng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và không bao gồm xe đã cải tạo; xe không có trong cơ sở dữ liệu xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Mua ô tô mới 2023 có cần đi đăng kiểm ô tô không? tìm hiểu ngay - Ảnh 1.

Đối tượng phương tiện được miễn kiểm định lần đầu là xe chưa qua sử dụng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm

Đại diện một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội cho biết ví dụ, vị này cho biết, với xe cơ giới có năm sản xuất 2023 thì đến hết ngày 31-12-2025 được tính là đã sản xuất đến 2 năm (2025 - 2023 = 2 năm), từ ngày 1-1-2026 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2026 - 2023 = 3 năm).

Như vậy, theo quy định, trường hợp mua ô tô mới chưa qua sử dụng nhưng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ kiểm định 3 năm nên không thuộc đối tượng được miễn kiểm định lần đầu. Do đó, chủ xe vẫn cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm kiểm định lần đầu.

Về thủ tục, đại diện trung tâm đăng kiểm cho biết theo quy định mới của Thông tư số 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, chủ xe nộp hồ sơ đề nghị kiểm định lần đầu trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến.

Bộ hồ sơ đề nghị kiểm định gồm các giấy tờ phải nộp: văn bản đề nghị kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm theo mẫu (đối với trường hợp chủ xe có đề nghị); bản chà số khung, số động cơ của xe; bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước); bản chính giấy chứng nhận cải tạo của xe (đối với xe cải tạo).

Ngoài ra còn cần phải xuất trình các giấy tờ như: giấy tờ về đăng ký xe gồm một trong các giấy tờ sau: bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên.

Trong trường hợp dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe được chia sẻ với cơ sở đăng kiểm, chủ xe không cần xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.


Cho phép xuất trình đăng ký xe trên VNeID khi đi đăng kiểm xe

Cho phép xuất trình đăng ký xe trên VNeID khi đi đăng kiểm xe

(NLĐO) - Thông tư 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng cho phép chủ xe được xuất trình chứng nhận đăng ký xe trên ứng dụng VNeID khi đưa xe đi đăng kiểm

Mua ô tô cũ và những khó khăn khi đăng kiểm xe cũ không sang tên

(NLĐO) - Không ít chủ xe mua ô tô cũ đến khi đi đăng kiểm đã gặp khó khăn, thậm chí bị từ chối đăng kiểm do không cung cấp được thông tin của chủ xe cũ.

31 địa phương báo động nguy cơ tái diễn cảnh ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới

(NLĐO) - Thời gian tới, 31 tỉnh, thành phố có nguy cơ sẽ bị ùn tắc phương tiện đến kiểm định xe cơ giới, trong đó có TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng. Có những tỉnh không còn trung tâm đăng kiểm hoạt động

