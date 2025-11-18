Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ

Chiều 18-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn với các sở, ngành và 135 xã, phường để triển khai nhiệm vụ ứng phó lũ lụt, sạt lở.

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai tại cuộc họp, từ ngày 17 đến 18-11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn, có nơi mưa rất to (Vân Canh 260 mm, Canh Liên 226 mm) khiến mực nước các sông dâng nhanh, nhiều nơi vượt báo động.

Dự báo từ 19 đến sáng 20-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể trên 300 mm; phía Tây mưa to cục bộ, nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao. Mực nước sông Ba và sông Kôn trong 24 giờ tới dự kiến duy trì ở mức báo động 2-3.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực: phường Quy Nhơn Đông có 767 hộ bị ngập 0,2-0,5 m; phường Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông bị chia cắt cục bộ. Hàng chục hồ chứa đã đầy nước và qua tràn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 19 giờ ngày 18-11; đồng thời thực hiện phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng chức năng ở Gia Lai lập chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập lụt

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kích hoạt kịch bản ứng phó lũ từ 15 giờ cùng ngày. Lực lượng quân đội, công an tăng cường hỗ trợ các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.