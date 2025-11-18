Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ

Đức Anh

(NLĐO) - Mực nước các sông ở Gia Lai vượt báo động, chính quyền tỉnh kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sơ tán người dân vùng nguy hiểm.

Chiều 18-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn với các sở, ngành và 135 xã, phường để triển khai nhiệm vụ ứng phó lũ lụt, sạt lở.

Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai tại cuộc họp, từ ngày 17 đến 18-11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn, có nơi mưa rất to (Vân Canh 260 mm, Canh Liên 226 mm) khiến mực nước các sông dâng nhanh, nhiều nơi vượt báo động.

Dự báo từ 19 đến sáng 20-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa có thể trên 300 mm; phía Tây mưa to cục bộ, nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao. Mực nước sông Ba và sông Kôn trong 24 giờ tới dự kiến duy trì ở mức báo động 2-3.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực: phường Quy Nhơn Đông có 767 hộ bị ngập 0,2-0,5 m; phường Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông bị chia cắt cục bộ. Hàng chục hồ chứa đã đầy nước và qua tràn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 19 giờ ngày 18-11; đồng thời thực hiện phương châm "4 tại chỗ".

Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng ở Gia Lai lập chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập lụt

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kích hoạt kịch bản ứng phó lũ từ 15 giờ cùng ngày. Lực lượng quân đội, công an tăng cường hỗ trợ các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tin liên quan

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu và giao thông bị chia cắt

Gia Lai: Lốc xoáy bất ngờ cuốn tốc mái 10 nhà dân mới sửa sau bão

(NLĐO) - Trận lốc xoáy lúc rạng sáng 17-11 đã làm 10 căn nhà ở Gia Lai bị tốc mái

kích hoạt lũ lụt phó chủ tịch Gia Lai sở nông nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo