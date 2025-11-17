HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Lốc xoáy bất ngờ cuốn tốc mái 10 nhà dân mới sửa sau bão

Đức Anh

(NLĐO) - Trận lốc xoáy lúc rạng sáng 17-11 đã làm 10 căn nhà ở Gia Lai bị tốc mái

Rạng sáng 17-11, một cơn lốc xoáy với sức gió rất mạnh bất ngờ quét qua khu vực Hòa Nam, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai làm 10 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng, khiến người dân chưa kịp ổn định sau bão lại tiếp tục gánh thiệt hại.

Vừa sửa nhà sau bão, 10 hộ dân ở Gia Lai lại bị tốc mái vì lốc xoáy - Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở tổ dân phố An Hòa bị tốc mái do lốc xoáy.

Bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi), một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng, cho biết khoảng 2 giờ sáng, khi đang ngủ thì bà nghe tiếng gió rít dữ dội.

Ngay sau đó là tiếng mái tôn bay lẻng xẻng, tiếng ngói rơi lộp độp. "Tôi bật dậy kiểm tra thì thấy cả chái nhà trên đã bị tốc mái hoàn toàn, phần mái phòng khách cũng bị cuốn bay nhiều miếng ngói. Ngôi nhà vừa bị tốc mái trong cơn bão số 13, mới sửa xong lại hỏng tiếp" – bà Cúc than thở.

Cách đó không xa, nhà ông Nguyễn Nam Nguyện cũng bị tốc mái toàn bộ. "Nghe tiếng ầm lớn, tôi tưởng nhà sập. Từ sáng đến giờ, tôi tranh thủ lợp lại mái để đề phòng mưa lớn" – ông Nguyện nói.

Theo ông Đỗ Thành Danh, Tổ phó tổ dân phố An Hòa, mức thiệt hại tại 10 căn nhà dao động 10 – 70%. Điều đáng nói, các hộ dân này vừa khắc phục xong hậu quả bão số 13 cách đây 10 ngày, nay lại tiếp tục bị lốc xoáy làm hư hỏng nhà cửa, hệ thống điện và cây cối xung quanh. "Điện lực vừa sửa xong thì gió lốc lại làm hư hỏng, gây mất điện hoàn toàn" – ông Danh cho hay.

Vừa sửa nhà sau bão, 10 hộ dân ở Gia Lai lại bị tốc mái vì lốc xoáy - Ảnh 3.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Cúc bị tốc mái nghiêm trọng

Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết ngay trong sáng 17-11, phường đã cử cán bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng phối hợp kiểm tra thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. "Trước mắt, chúng tôi vận động người dân và các hộ bị ảnh hưởng tranh thủ lợp lại mái để phòng mưa lớn trong những ngày tới" – ông Sĩ nói.

    Thông báo