Mưa to, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng xả điều tiết với lưu lượng lớn

Ngày 16-11, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa trên diện rộng. Trong khi các địa phương vùng đồng bằng có mưa vừa ngắt quãng thì một số khu vực miền núi có mưa lớn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 15 đến 13 giờ ngày 16-11 phổ biến 30-60mm, vùng núi và phía Nam Đà Nẵng có nơi 80-130 mm.

Cầu Khe Rinh - Nông Sơn bị ngập trong chiều 16-11 (Ảnh: Facebook)

Dự báo từ nay đến chiều 18-11, tại các xã, phường vùng đồng bằng trung du, vùng núi phía Nam Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to, phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400mm; các xã, phường vùng núi phía Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trong ngày 16-11, mưa lớn ở thượng nguồn, nước đổ về các hồ thủy điện với lưu lượng khá lớn. Các hồ thủy điện đã thông báo xả điều tiết nước xuống hạ du. Đến tối cùng ngày, lưu lượng nước về một số hồ thủy điện lớn có xu hướng tăng dần.

Cảnh xả lũ tại thủy điện Đăk Mi 4

Tại hồ thủy điện A Vương, nước về hồ lúc 16 giờ chiều 16-10 ở mức 156 m3/giây, đến 20 giờ ở mức 163 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn lúc 20 giờ với lưu lượng 244 m3/giây.

Thủy điện Đăk Mi 4 lúc 16 giờ nước về hồ hơn 607 m3/giây, đến 20 giờ nước về hồ ở mức 556 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn lúc 20 giờ ở mức 424 m3/giây.

Thủy điện Sông Bung 4 lúc 16 giờ nước về hồ hơn 1.900 m3/giây, lúc 20 giờ tăng lên hơn 2.252 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn lúc 20 giờ với lưu lượng 1.332 m3/giây.

Thủy điện Sông Tranh 2 lúc 16 giờ nước về hồ ở mức hơn 823 m3/giây, lúc 20 giờ tăng lên hơn 1.139 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn lúc 20 giờ ở mức hơn 922 m3/giây.

Thời điểm 20 giờ tối 16-11, lưu lượng nước về sông Thu Bồn hơn 2.341 m3/giây; lưu lượng nước về sông Vu Gia hơn 1.245 m3/giây.

Từ chiều 16-11, một số khu vực thấp trũng tại Nông Sơn, Thượng Đức của TP Đà Nẵng đã bị ngập cục bộ.