Trái tim miền Trung trao nhiều suất quà ý nghĩa tại xã Nam Phước, Đà Nẵng

Ngày 16-11, chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học số 3 Nam Phước (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng).

Số tiền này được bạn đọc Báo Người Lao Động chung tay ủng hộ, nhằm giúp cho thầy và trò tại Trường Tiểu học số 3 Nam Phước khắc phục thiệt hại do mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra.

Trái tim miền Trung trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học số 3 Nam Phước để khắc phục thiệt hai do lũ lụt

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho học sinh Trường Tiểu học số 3 Nam Phước

Cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Nam Phước gửi lời cảm ơn đến bạn đọc của Báo Người Lao Động

Ông Nguyễn Công Dũng, nguyên Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Duy Xuyên (cũ) trao suất hỗ trợ cho học sinh

Từ sớm, rất đông học trò Trường Tiểu học số 3 Nam Phước đã tập trung tại hội trường, chờ nhận hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung". Em Võ Ngọc Phương Uyên (lớp 5D) cho hay mưa lũ vừa qua khiến nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Thấy nước lũ lên, em và bố mẹ chỉ kịp thu dọn sách vở, dụng cụ học tập đưa lên chỗ cao trong nhà. Còn lại xe máy, TV, máy giặt,… đều bị hư hết.

"Nhận phần quà này về, em sẽ gửi lại cho bố mẹ, để dành mua thêm sách vở, bút mực mới", em Uyên nói.

Gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Nam Phước cho biết nhiều năm qua, Báo Người Lao Động luôn là một trong những đơn vị quan tâm, hỗ trợ cho thầy và trò nhà trường.

Trong bối cảnh xã Nam Phước thuộc một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, cô Nguyễn Thị Phượng cho rằng những suất hỗ trợ lần này của Báo Người Lao Động là rất kịp thời và ý nghĩa.

"Mong rằng thời gian đến, nhà trường tiếp tục được Báo Người Lao Động quan tâm hỗ trợ, chung tay cùng thầy cô tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh đến trường", cô Nguyễn Thị Phượng bày tỏ.

Học sinh Trường Tiểu học số 3 Nam Phước rạng rỡ nhận hỗ trợ từ chương trình Trái tim miền Trung



Ban giám hiệu cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Nam Phước trao hỗ trợ cho học sinh

Xã Nam Phước là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử vừa qua

Sự hỗ trợ từ Trái tim miền Trung nhằm mong muốn giúp thầy và trò Trường Tiểu học số 3 Nam Phước sớm ổn định việc dạy, học

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phước đánh giá cao những chương trình thiện nguyện, công tác xã hội của Báo Người Lao Động

Cùng có mặt trao quà cho các em học sinh, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phước đánh giá cao công tác xã hội của Báo Người Lao Động. Theo đó, Báo Người Lao Động thời gian qua đã làm rất tốt công tác cầu nối giữa bạn đọc cả nước với những trường hợp cần hỗ trợ, những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động. "Hy vọng những chương trình ý nghĩa như thế này của Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng, đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương" - bà Nguyễn Thị Thúy Hồng nói.

Sáng cùng ngày, chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến thăm gia đình anh Lê Văn Thì (thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) – người công nhân xấu số vừa ra đi trong đợt mưa lũ lịch sử.

Theo đó, anh Thì làm việc cho một công ty xây dựng, đóng công trình tại phường Hải Vân. Những ngày mưa lũ dồn dập, người dân phát hiện anh tử vong ngay bên lán trại tạm nghỉ của công nhân, để lại vợ là chị Nguyễn Thị Thương cùng hai con còn thơ dại.

Cùng ngày, chương trình Trái tim miền Trung trao hỗ trợ cho gia đình công nhân Lê Văn Thì tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng

Chị Thương hiện là công nhân Nhà máy may Sedo Vinako (xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) và đang trong thời gian nghỉ thai sản, cuộc sống càng thêm chật vật khi gánh nặng gia đình bất ngờ dồn lên đôi vai nhỏ bé.

Nỗi mất mát quá lớn khiến chị Thương chỉ còn biết dựa vào họ hàng nội ngoại để lo cho hai con, mong gắng gượng qua giai đoạn khó khăn nhất đời mình.

Trong hoàn cảnh ấy, khoản hỗ trợ 5 triệu đồng từ chương trình "Trái tim miền Trung" được trao tận tay đã trở thành nguồn động viên kịp thời. Chị Thương xúc động gửi lời cảm ơn, cho biết món quà không chỉ giúp gia đình vượt qua trước mắt mà còn tiếp thêm nghị lực để chị tiếp tục cố gắng, nuôi hai con khôn lớn.