Kinh tế

Mua vé số Vielott theo ngày sinh cháu nội, một người ở TP HCM trúng hơn 35,2 tỉ đồng

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Ông N.V.H đã trúng giải Jackpot khi chọn ngày sinh của cháu nội và của mình để mua vé số Vietlott

Mua vé số Vielott theo ngày sinh cháu nội, một người ở TP HCM trúng thưởng hơn 35,2 tỉ đồng. - Ảnh 1.

Ông N.V.H – chủ nhân giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số ngày 27-2

Chi nhánh Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 đến ông N.V.H, giá trị trúng thưởng hơn 35,2 tỉ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông N.V.H là người trúng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay ngày 27-2. Tấm vé trúng thưởng có bộ số 02-04-08-15-17-28, được phát hành tại điểm bán hàng Huy Khánh 79, số 205B Tổ 5, phường Tân Uyên, TP HCM.

Ông N.V.H đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại TP HCM. Trong cuộc sống hằng ngày, ông thường dành thời gian chơi xổ số Vietlott, cờ tướng và chăm sóc cây cảnh, bonsai để thư giãn, giải trí, giúp cuộc sống thêm phần thú vị và có cảm giác hồi hộp mỗi khi dò kết quả xổ số.

Ông N.V.H có một bộ số yêu thích được tạo ra từ ngày tháng sinh của cháu nội và của chính mình. Không ngờ chính sự chọn lựa mua bộ số này đã mang đến giải Jackpot cho ông.

Đến nhận giải Jackpot, ông N.V.H đi cùng vợ, con trai và con dâu để cùng chứng kiến niềm vui.

Tại buổi lễ nhận thưởng, con dâu của ông N.V.H cho biết khi bố chồng báo tin trúng Jackpot, cả nhà không ai tin. Nhưng khi kiểm tra lại tấm vé trên website chính thức của Vietlott, mọi người mới ngỡ ngàng biết đây là sự thật. 

Ông N.V.H thông báo sẽ sử dụng một phần giải thưởng để lo cho cuộc sống gia đình, hỗ trợ các con, và thực hiện các hoạt động từ thiện.

Theo quy định, ông N.V.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP HCM, với tổng giá trị hơn 3,5 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng). Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi ông nhận thưởng.

