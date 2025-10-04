HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Mức hỗ trợ cụ thể đối với các trường hợp tử vong, bị thương, nhà sập do bão số 10

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ban hành hướng dẫn mức hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Thay mặt Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 3-10, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Hướng dẫn số 16/HD-MTTW-BVĐTW về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện quy định tại Điều 11, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ (áp dụng đối với đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra).

Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 cho các địa phương - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ ca sĩ Tuấn Hưng và những người bạn số tiền 500 triệu đồng. Ảnh: Quang Vinh

Hướng dẫn Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đề cập tới một số nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích: mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người.

Hỗ trợ người bị thương nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/người.

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn: mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ gia đình phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt: mức hỗ trợ tối thiểu 30 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ tối đa 15 kg gạo/người/tháng và không quá 3 tháng cho đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng của cơn bão.

Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 cho các địa phương - Ảnh 2.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Linh Phan

Đối với việc hỗ trợ hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại: Ban Vận động Cứu trợ phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp nghiên cứu mức hỗ trợ tại Điều 5, Nghị định số 9/2025/NĐ-CP để quyết định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài các mức hỗ trợ quy định tại mục I trên đây, các nội dung chi còn lại quy định tại Điều 11 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP do Ban Vận động Cứu trợ phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thống nhất và báo cáo Thường trực Tỉnh, Thành ủy để thực hiện. Quá trình thực hiện phải thông báo để Hội đồng nhân dân cùng cấp biết để thực hiện chức năng giám sát. Hướng dẫn nêu rõ:

Việc tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ kinh phí đến các địa phương và các đối tượng hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch để người dân giám sát (công khai số liệu hỗ trợ từ cấp tỉnh đến cấp xã, từ cấp xã đến đối tượng thụ hưởng).

Việc thực hiện thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, chứng từ thực hiện theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 5-7-2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Ban Vận động Cứu trợ từng cấp chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, quản lý, phân phối các nguồn hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời kiến nghị, phản ánh về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để điều chỉnh kịp thời.

Tính đến 17 giờ ngày 3-10, số tiền các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương lên tới trên 710 tỉ đồng.

Mức hỗ trợ cụ thể đối với các trường hợp tử vong, bị thương, nhà sập do bão số 10 - Ảnh 1.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho thân nhân Tổ trưởng an ninh cơ sở quên mình cứu 3 cháu nhỏ

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho thân nhân Tổ trưởng an ninh cơ sở quên mình cứu 3 cháu nhỏ

(NLĐO)- Anh Phan Văn Thành đã dũng cảm lao xuống dòng nước dữ cứu 3 cháu nhỏ lên bờ, sau đó anh bị kiệt sức, chìm xuống dòng nước.

Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân bão số 10

Đại diện Báo Người Lao Động ngày 3-10 đã đến thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng cho thân nhân 2 trường hợp thiệt mạng trong trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29-9

Hỗ trợ hơn 2.500 tỉ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại 15 địa phương

(NLĐO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

hỗ trợ MTTQ Việt Nam bão số 10 Ban vận động Cứu trợ Trung ương hỗ trợ thiệt hại do bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo