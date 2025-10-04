HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho thân nhân Tổ trưởng an ninh cơ sở quên mình cứu 3 cháu nhỏ

Minh Chiến

(NLĐO)- Anh Phan Văn Thành đã dũng cảm lao xuống dòng nước dữ cứu 3 cháu nhỏ lên bờ, sau đó anh bị kiệt sức, chìm xuống dòng nước.

Chiều 3-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 10 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc, đến gia đình anh Phan Văn Thành (sinh năm 1989, trú tại xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên), Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1. Anh Thành tử vong khi cứu 3 cháu nhỏ đuối nước giữa cánh đồng của xã, trong trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10.

tổ trưởng an ninh cơ sở quên mình cứu 3 cháu nhỏ đuối nước - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình anh Phan Văn Thành.

Trước đó vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1-10, giữa lúc mưa lũ vẫn đang hoành hành dữ dội, anh Phan Văn Thành cùng hai người dân khác đang làm nhiệm vụ ứng phó bão lũ thì bất ngờ phát hiện 3 cháu bé đang chới với giữa dòng nước xiết tại khu vực đường dân sinh qua cánh đồng xóm Xuân Hà 1.

Không chút do dự trước hiểm nguy, anh Thành đã lao xuống dòng nước để cứu người gặp nạn, kịp thời đưa được 2 cháu bé đầu tiên vào nơi an toàn, sau đó tiếp tục quay lại cứu cháu thứ 3. Khi vừa đưa được cháu tới gần bờ, do kiệt sức, anh Thành chìm xuống nước và tử vong, để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình và xóm làng.

Bà Nguyễn Thị Thảo khóc nghẹn nhớ lại thời điểm con trai gặp nạn. Video: Minh Chiến

Chị Triệu Thị Quý (sinh năm 1990) nhìn về di ảnh của chồng, khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của anh Thành. Chia sẻ dù rất đau buồn, không thể bù đắp được mất mát này, song chị Quý cho biết gia đình rất tự hào khi anh Thành đã dũng cảm lao ra dòng nước dữ, cứu sống 3 cháu bé trong mưa lũ.

"Người dân trong xóm, trong xã đều rất cảm kích trước hành động đó của anh Thành. Là một người rất nhiệt tình trong công việc, trong cơn bão số 10 vừa qua, mưa lớn xảy ra nhiều nơi, nước dâng nên anh ấy đi hỗ trợ bà con trong xóm thu dọn tài sản, di chuyển nông sản, lợn gà lên khu vực cao để tránh nước lũ. Đến sáng 1-10 khi đang trên đường đi hỗ trợ bà con, gặp 3 cháu bé đuối nước, anh lao xuống dòng nước, cùng với 2 người dân khác hỗ trợ, đã cứu được 3 cháu, còn anh không đủ sức để bơi vào bờ"- chị Quý nhớ lại.

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho thân nhân Tổ trưởng an ninh cơ sở quên mình cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn - Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thảo khóc nghẹn khi chia sẻ sự việc với phóng viên. Ảnh: Minh Chiến

- Ảnh 3.

Chị Triệu Thị Quý (vợ anh Thành) cùng 2 con nhỏ. Ảnh: Minh Chiến

Anh Thành không chỉ là trụ cột gia đình, là tấm gương cho các con trong cuộc sống hàng ngày. Theo chị Quý, anh chị có 2 con gái, cháu lớn học lớp 6, cháu nhỏ đang cấp tiểu học, đều có kết quả học tập rất tốt. Sự ra đi của bố là mất mát rất lớn đối với 2 cháu ở độ tuổi này, chị Quý cũng nén đau động viên 2 con cố gắng học tập, mang theo hành trang là hành động dũng cảm của bố cho chặng đường sắp tới.

Sinh ra trong gia đình có 4 người con, anh Thành lập gia đình và sống ở gần nhà bố mẹ đẻ. Nghẹn ngào trước mất mát lớn của gia đình, bà Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1964) cho biết do ảnh hưởng của bão số 10, địa bàn xã Thành Công nói riêng và toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung mưa từ những ngày cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 vừa qua.

"Trong những ngày đó, với nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, Thành hầu như không có mặt ở nhà mà đi hỗ trợ bà con trong xóm chống bão, thu hoạch nông sản, di dời tài sản, gia súc, gia cầm. Ba ngày liền tôi không gặp con, đến sáng ngày 1-10 khi đi chợ về thì nghe tin con đang nằm dưới dòng nước lạnh ở cánh đồng gần nhà"- bà Thảo nhớ lại trong nghẹn ngào.

- Ảnh 4.

Cánh đồng lúa xóm Xuân Hà 1, nơi anh Thành lao xuống dòng nước dữ cứu 3 cháu nhỏ. Ảnh: Minh Chiến

Đón nhận sự hỗ trợ, gia đình chị anh Phan Văn Thành cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, thăm hỏi, sẻ chia và động viên trước mất mát lớn này.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện UBND xã Thành Công cho biết UBND các cấp đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu đối với gia đình anh Phan Văn Thành. Ngày 2-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan đã đến động viên, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng anh Phan Văn Thành cho thân nhân.

Trước đó, đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên do Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình anh Thành.

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho thân nhân Tổ trưởng an ninh cơ sở quên mình cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn - Ảnh 2.

