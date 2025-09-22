HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2025

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng

Về thời gian nghỉ khám thai:

Điều 51 Luật BHXH 2024 quy định:

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày.

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2025- Ảnh 1.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 6 tháng

Trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Về thời gian nghỉ khi sẩy thai:

Theo Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền với thời gian tối đa:

10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi;

20 ngày nếu thai từ 5 - 13 tuần tuổi;

40 ngày nếu thai từ 13 - 22 tuần tuổi;

50 ngày nếu thai từ 22 tuần tuổi trở lên.

Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Về thời gian nghỉ thực hiện biện pháp tránh thai:

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Điều 57 Luật này có nêu:

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai, người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh. 

Thời gian nghỉ tối đa:

7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Điều này đồng nghĩa, cả lao động nam và lao động nữ khi thực hiện biện pháp tránh thai đều được nghỉ việc hưởng chế độ này.

Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Về thời gian nghỉ sinh:

Cũng tại Luật này, cụ thể Điều 53, thời gian nghỉ sinh của người lao động được quy định như sau:

Đối với lao động nữ:

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2025- Ảnh 2.

Lao động nữ sinh con được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Đối với lao động nam:

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ:

5 ngày làm việc;

7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nêu rõ:

Trong khoảng 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau khi nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ được nghỉ tối đa:

10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên;

7 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật;

5 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian nghỉ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần

3 khoản tiền thai sản được nhận
Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con:

Khoản 4 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

Lao động nữ sinh con được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con là 2.340.000 đồng x 2 = 4.680.000 đồng.

Tiền chế độ tính theo tiền lương tháng đóng BHXH:

Theo quy định của Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2024:

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ:

Chị A đóng BHXH từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2024 với mức 5 triệu đồng/tháng. Từ tháng 1-2025 đến tháng 2-2025, mức lương đóng BHXH là 6 triệu đồng/tháng.

Tháng 3-2025, chị nghỉ sinh con.

Như vậy, mức bình quân tiền tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi chị nghỉ việc sinh con là 5,5 triệu đồng/tháng. Đây chính là mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của chị.

Nếu nghỉ sinh đủ 6 tháng thì tổng số tiền thai sản mà chị nhận được là 5,5 triệu đồng/tháng x 6 = 33 triệu đồng.

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh:

Khoản 3 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Tương tự như tiền trợ cấp 1 lần, mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh. Mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó: Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 2.340.000 đồng x 30% = 702.000 đồng/ngày.

