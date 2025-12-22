Mức phí bất ngờ khi quét mã QR thanh toán ở nước ngoài

Sau khi Báo Người Lao Động có bài viết "Du lịch "không tiền mặt" sẽ lên ngôi", phản ánh xu hướng kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc, nhiều ngân hàng cho hay đang đẩy mạnh phương thức thanh toán này tới du khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, nói rằng ngoài việc thúc đẩy du lịch, thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR mang lại lợi ích cho kinh tế hai quốc gia khi thúc đẩy thương mại song phương, phát triển kinh tế số và giảm phụ thuộc vào tiền mặt, ngoại tệ vật lý. Các giao dịch điện tử minh bạch hơn, hỗ trợ quản lý dòng tiền, phòng chống rửa tiền và tăng cường kết nối hạ tầng thanh toán khu vực.

Với người dùng, hình thức thanh toán này mang lại sự tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý khi không cần đổi tiền mặt hay sử dụng thẻ quốc tế. Cụ thể, mức phí thanh toán qua mã QR hiện nay thấp hơn rất nhiều so với phí chuyển đổi ngoại tệ khi dùng thẻ. Mức phí xử lý giao dịch (bao gồm cả phí chuyển đổi ngoại tệ) được các ngân hàng TPBank, BIDV, Vietcombank… áp dụng chỉ từ 0% - 0,3%, thấp hơn nhiều so với mức từ 0,99% - 3,5% (tùy ngân hàng) khi dùng thẻ tín dụng. Tỉ giá chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Dùng ứng dụng ngân hàng có sẵn, không lo rủi ro mất thẻ/lộ thông tin thẻ.

"Du khách gần như chỉ phải trả đúng số tiền thực tế theo tỉ giá hối đoái mà không phải trả thêm khoản phí khi dùng thẻ. Đây là giải pháp tối ưu nhất cho các khoản chi tiêu nhỏ lẻ, ăn uống, mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi hoặc khu du lịch ở Thái Lan và Campuchia…" – ông Nguyễn Hưng nói.

Khách Trung Quốc khi đến Việt Nam du lịch, công tác có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình để quét mã VIETQRGlobal

Để tăng nguồn thu ngoại tệ từ khách quốc tế, đặc biệt từ khách Trung Quốc, ông Nguyễn Hưng đề xuất triển khai chính sách "một mã QR" - quy định bắt buộc các điểm chấp nhận thanh toán sử dụng mã QR chuẩn quốc gia (VietQR) có liên kết quốc tế.

Kiểm soát chặt chẽ, không cho phép sử dụng các ví điện tử cá nhân (Alipay/WeChat Pay cá nhân) khiến dòng tiền không chảy vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.



"Muốn khuyến khích giao dịch, các ngân hàng thanh toán cần có chính sách phí hấp dẫn hơn cho giao dịch quốc tế trong giai đoạn đầu để khuyến khích người bán hàng ưu tiên mời khách quét mã QR này.

NAPAS có thể đàm phán phí chia sẻ hình thức thu phí hợp lý giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài, giảm tối đa các khoản chi phí cho những ngân hàng thanh toán" – ông Hưng nói.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, cho biết dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR đã được VietinBank triển khai cho khách Việt tại Thái Lan và Lào.

Dịch vụ này rất tiện lợi, khách không phải đổi trước tiền mặt hoặc dùng thẻ tín dụng, thanh toán không khác các mã QR nội địa của các nước này. Có điều, để nhiều khách Việt biết đến dịch vụ này và sử dụng nhiều hơn, cần tăng cường quảng bá đi cùng khuyến mại, ưu đãi kích cầu.

"Việt Nam cần mở rộng nhanh độ phủ điểm chấp nhận QR tại các khu du lịch, bán lẻ và dịch vụ; đơn giản hóa quy trình tham gia cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Cùng với cơ chế đối soát, quyết toán và chính sách phí phù hợp" – ông Phạm Đức Duy, Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Sacombank, đề xuất.