HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mức phí bất ngờ khi quét mã QR thanh toán ở nước ngoài

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Phí thanh toán qua mã QR của khách Việt ở nước ngoài dưới 0,3%, thấp hơn nhiều so với phí chuyển đổi ngoại tệ khi dùng thẻ

Sau khi Báo Người Lao Động có bài viết "Du lịch "không tiền mặt" sẽ lên ngôi", phản ánh xu hướng kết nối thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam và các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc, nhiều ngân hàng cho hay đang đẩy mạnh phương thức thanh toán này tới du khách. 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, nói rằng ngoài việc thúc đẩy du lịch, thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR mang lại lợi ích cho kinh tế hai quốc gia khi thúc đẩy thương mại song phương, phát triển kinh tế số và giảm phụ thuộc vào tiền mặt, ngoại tệ vật lý. Các giao dịch điện tử minh bạch hơn, hỗ trợ quản lý dòng tiền, phòng chống rửa tiền và tăng cường kết nối hạ tầng thanh toán khu vực.

Với người dùng, hình thức thanh toán này mang lại sự tiện lợi, an toàn và chi phí hợp lý khi không cần đổi tiền mặt hay sử dụng thẻ quốc tế. Cụ thể, mức phí thanh toán qua mã QR hiện nay thấp hơn rất nhiều so với phí chuyển đổi ngoại tệ khi dùng thẻ. Mức phí xử lý giao dịch (bao gồm cả phí chuyển đổi ngoại tệ) được các ngân hàng TPBank, BIDV, Vietcombank… áp dụng chỉ từ 0% - 0,3%, thấp hơn nhiều so với mức từ 0,99% - 3,5% (tùy ngân hàng) khi dùng thẻ tín dụng. Tỉ giá chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Dùng ứng dụng ngân hàng có sẵn, không lo rủi ro mất thẻ/lộ thông tin thẻ.

"Du khách gần như chỉ phải trả đúng số tiền thực tế theo tỉ giá hối đoái mà không phải trả thêm khoản phí khi dùng thẻ. Đây là giải pháp tối ưu nhất cho các khoản chi tiêu nhỏ lẻ, ăn uống, mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi hoặc khu du lịch ở Thái Lan và Campuchia…" – ông Nguyễn Hưng nói.

- Ảnh 2.

Khách Trung Quốc khi đến Việt Nam du lịch, công tác có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình để quét mã VIETQRGlobal

Để tăng nguồn thu ngoại tệ từ khách quốc tế, đặc biệt từ khách Trung Quốc, ông Nguyễn Hưng đề xuất triển khai chính sách "một mã QR" - quy định bắt buộc các điểm chấp nhận thanh toán sử dụng mã QR chuẩn quốc gia (VietQR) có liên kết quốc tế.

Kiểm soát chặt chẽ, không cho phép sử dụng các ví điện tử cá nhân (Alipay/WeChat Pay cá nhân) khiến dòng tiền không chảy vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

"Muốn khuyến khích giao dịch, các ngân hàng thanh toán cần có chính sách phí hấp dẫn hơn cho giao dịch quốc tế trong giai đoạn đầu để khuyến khích người bán hàng ưu tiên mời khách quét mã QR này. 

NAPAS có thể đàm phán phí chia sẻ hình thức thu phí hợp lý giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài, giảm tối đa các khoản chi phí cho những ngân hàng thanh toán" – ông Hưng nói.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, cho biết dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR đã được VietinBank triển khai cho khách Việt tại Thái Lan và Lào.

Dịch vụ này rất tiện lợi, khách không phải đổi trước tiền mặt hoặc dùng thẻ tín dụng, thanh toán không khác các mã QR nội địa của các nước này. Có điều, để nhiều khách Việt biết đến dịch vụ này và sử dụng nhiều hơn, cần tăng cường quảng bá đi cùng khuyến mại, ưu đãi kích cầu.

"Việt Nam cần mở rộng nhanh độ phủ điểm chấp nhận QR tại các khu du lịch, bán lẻ và dịch vụ; đơn giản hóa quy trình tham gia cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Cùng với cơ chế đối soát, quyết toán và chính sách phí phù hợp" – ông Phạm Đức Duy, Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Sacombank, đề xuất.

Tin liên quan

Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

Việc hỗ trợ chi phí hội trường, vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật, quà tặng giúp doanh nghiệp mạnh dạn đưa đoàn khách MICE về TP HCM

Du lịch "không tiền mặt" sẽ lên ngôi

Một kỷ nguyên mới của du lịch và giao thương đang mở ra khi rào cản tiền tệ dần được xóa bỏ nhờ công nghệ

TP HCM tổng lực kết nối quảng bá du lịch

Lần đầu tiên, ngành du lịch TP HCM với sự tham gia của 168 phường, xã, đặc khu cùng quảng bá, kích cầu du lịch dịp cuối năm

thẻ tín dụng du lịch ví điện tử kinh tế số NAPAS tỉ giá hối đoái quét mã QR Sacombank khu du lịch Vietinbank thanh toán xuyên biên giới thanh toán mã QR
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo