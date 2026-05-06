Thời sự Chính trị

Mức phụ cấp mới của nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã

Văn Duẩn

(NLĐO) - Nghị quyết số 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung phụ cấp nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp xã, đặc khu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 730/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Sửa đổi, bổ sung phụ cấp cho nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp xã - Ảnh 1.

HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: Lê Vĩnh

Theo Nghị quyết số 122/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hệ số là 1,1.

Nghị quyết bổ sung phụ cấp đối với Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Chức danh này ở Hà Nội và TPHCM có mức phụ cấp với hệ số là 0,6; các tỉnh, thành phố còn lại có mức hệ số là 0,5.

Sửa đổi, bổ sung phụ cấp cho nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp xã - Ảnh 2.

Mức phụ cấp mới đối với các chức danh của HĐND xã, phường, đặc khu

Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp xã ở Hà Nội, TPHCM có hệ số 0,35; ở các tỉnh, thành khác hệ số là 0,25.

Các phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp xã ở Hà Nội, TPHCM là 0,2; ở các tỉnh khác hệ số là 0,1.

Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của HĐND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố (áp dụng từ ngày 1-1-2026).

Được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định

Nghị quyết nêu rõ cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác về giữ chức danh ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà hệ số phụ cấp chức vụ cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này sẽ tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định. Sau khi hết thời gian bảo lưu, thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Đối với chức danh ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, lãnh đạo HĐND cấp xã đang bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này, được tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định. Sau khi hết thời hạn bảo lưu thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết.

Đối với chức danh lãnh đạo của HĐND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố, trường hợp bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định, sau khi hết thời hạn bảo lưu thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Trong thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị quyết này thì được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp tại Nghị quyết này kể từ ngày giữ chức vụ lãnh đạo.

