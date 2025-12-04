HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mức sinh năm 2025 tăng nhưng chưa đạt ngưỡng thay thế

N.Dung

(NLĐO) - Việt Nam ghi nhận mức sinh tăng nhẹ nhưng vẫn dưới ngưỡng thay thế. Một số nơi ghi nhận tỉ suất sinh nhích lên sau sáp nhập hành chính.

Ước tính năm 2025, mức sinh bình quân của phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ đạt 1,93 con, nhích lên so với mức 1,91 con/phụ nữ, của năm 2024 nhưng vẫn dưới ngưỡng sinh thay thế.

Mức sinh tăng nhẹ - Ảnh 1.

Bộ Y tế tổ chức cuộc thi nhằm tôn vinh đội ngũ tuyên truyền viên dân số cơ sở

Thông tin được ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, chia sẻ bên lề cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi", nhằm lan tỏa kiến thức dân số trong bối cảnh mới.

Ông Dũng cho biết sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mức sinh tại một số địa phương tăng nhẹ. Tuy vậy, cả nước có 13/34 tỉnh có mức sinh dưới mức sinh thay thế (dưới 2,1 con/phụ nữ). Trong đó, 5 tỉnh có mức sinh thấp nhất cả nước là: TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long (từ 1,43 con/phụ nữ đến 1,6 con/phụ nữ). Địa phương duy nhất ở khu vực phía Bắc có mức sinh thấp dưới 2 con là Hà Nội (1,86 con/phụ nữ),

Thống kê cho thấy từ năm 2019 đến nay, dù mức sinh giảm khiến tốc độ tăng dân số chậm lại, quy mô dân số Việt Nam vẫn duy trì ổn định, mỗi năm tăng khoảng một triệu người.

Trong năm 2025, dân số Việt Nam dự kiến tăng thêm khoảng 596.900 người, đạt gần 101,9 triệu vào đầu năm 2026, chiếm 1,23% dân số thế giới. Việt Nam hiện xếp thứ 15 toàn cầu về quy mô dân số.

Ông Dũng cho biết những năm qua, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng về dân số, tuy vậy, theo kết luận 149-KL/TW ngày 10-4-2025 của Bộ Chính trị, công tác dân số vẫn còn nhiều hạn chế như tổng tỉ suất sinh tiếp tục xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế; mất cân bằng giới tính khi sinh duy trì ở mức cao; việc khai thác lợi thế "dân số vàng" và thích ứng với già hóa dân số chưa đồng bộ, hiệu quả; tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh còn thấp.

Mức sinh tăng nhẹ - Ảnh 2.

Bộ Y tế khuyến khích phụ nữ kết hôn trước tuổi 30 và sinh đủ hai con trước tuổi 35

Trước bối cảnh đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong bốn giải pháp quan trọng tại kết luận 149-KL/TW. Điều này đòi hỏi đội ngũ truyền thông cơ sở phải chuyên nghiệp, sáng tạo và chủ động hơn để đưa chủ trương của Đảng về dân số và phát triển đến từng người dân.

Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tức bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, quy mô dân số 104 triệu người.

Thời gian qua, Bộ Y tế đề xuất nhiều nội dung nhằm đảm bảo mức sinh thay thế, hỗ trợ, khuyến khích người dân sinh đủ hai con. Trong đó, bãi bỏ tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên, khuyến khích phụ nữ kết hôn trước tuổi 30 và sinh đủ hai con trước tuổi 35.

Trong hai ngày 4 và 5-12, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình truyền thông hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời tôn vinh lực lượng tuyên truyền viên dân số tại cơ sở.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tâm huyết, sáng tạo, nắm vững chủ trương, chính sách và đủ khả năng lan tỏa thông điệp dân số đến từng cộng đồng, từng gia đình và từng người dân.

Cuộc thi thu hút gần 200 tuyên truyền viên từ 11 tỉnh, thành đại diện các vùng miền: Miền Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ; miền Trung gồm Lâm Đồng, Đà Nẵng; miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ và TPHCM.

