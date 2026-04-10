HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mức tiêu thụ xe bán tải bất ngờ tăng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Hầu hết các loại xe bán tải như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Toyota Ranger... có mức tiêu thụ cao hơn hẳn tháng 2-2026

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo, cho biết trong tháng 3-2026, số lượng xe pickup (bán tải) bán ra tăng đáng kể.

Trong tháng 3 , thị trường xe bán tải chứng kiến biến động khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc hạn chế ô tô tải vào nội đô, trong đó có xe tải pickup. Quyết định này ảnh hưởng không chỉ tại khu vực Hà Nội mà còn tác động đến nhiều địa phương khác. Sức tiêu thụ xe bán tải trên thị trường giảm hẳn.

Tuy nhiên, báo cáo của VAMA cho biết tiêu thụ xe bán tải trong tháng 3 lại tăng đáng kể. Theo đó, mẫu Mitsubishi Triton bán được 467 chiếc (tháng 2 được 63 chiếc), Toyota Hilux 650 chiếc (tháng 2 là 871 chiếc), Isuzu D-Max 92 chiếc (tháng 2 là 97 chiếc), Toyota Ranger 1.449 chiếc (tháng 2 là 809 chiếc).

- Ảnh 1.

Báo cáo của VAMA cho biết tiêu thụ xe bán tải trong tháng 3 tăng đáng kể

Theo giới kinh doanh ô tô, số liệu trên không có gì bất ngờ. Xe bán tải bán ra trong tháng 3 tuy tăng nhưng chủ yếu được hãng giao đến các đại lý, còn đại lý có bán được đến tay khách hàng hay không lại là chuyện khác. Chưa kể, tháng 2 rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán (nghỉ khoảng nửa tháng) nên số xe bán ra trong tháng này thấp là đương nhiên.

Theo VAMA, trong tháng 3, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.704 xe, tăng 101% so với tháng 2 và tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, 24.858 xe du lịch đựợc bán ra trong tháng 3, tăng 101% so với tháng trước; xe thương mại 13.323 chiếc, tăng 104%; xe chuyên dụng 523 chiếc, tăng 45%. Riêng xe lắp ráp trong nước bán được 15.693 chiếc, tăng 70% và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 23.011 xe, tăng 129%.

xe bán tải Sở Xây dựng UBND Thành phố Hà Nội xe ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo