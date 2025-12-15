Mũi kém nhạy có thể là lời cảnh báo về những bệnh này

Theo Daily Mail, nghiên cứu tổng quan mới từ Đại học East Anglia (Anh), Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức) và Trung tâm Cảm giác hóa học Monell (Mỹ) cho thấy bạn không nên lơ là việc mũi mình đột nhiên kém nhạy hoặc nặng hơn là không ngửi được các mùi. Đó có thể là một lời cảnh báo.

Khả năng cảm nhận mùi hương đột nhiên xấu đi có thể là lời cảnh báo về một vấn đề sức khỏe nào đó - Ảnh minh họa: HARVARD HEALTH

Phân tích cho thấy có tới hơn 130 bệnh có liên quan đến tình trạng giảm hoặc mất khứu giác. Đáng chú ý nhất vẫn là các bệnh mà sự thay đổi đột ngột của khứu giác được coi như dấu hiệu cảnh báo.

Đầu tiên là nhóm bệnh thần kinh. Đó có thể là dấu hiệu sớm nhất của chứng mất trí nhớ, được nghi ngờ là do các protein có hại gây ra bệnh bắt đầu tích tụ trong khu vực não chịu trách nhiệm về mùi.

Tình trạng mất khứu giác cũng xuất hiện ở 90% bệnh nhân Parkinson, đôi khi sớm tới 5 năm trước khi các triệu chứng vận động truyền thống xuất hiện.

Thứ hai là nhóm bệnh tim mạch: Một số nghiên cứu dạng quan sát cho thấy việc mất khứu giác có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc đột quỵ và suy tim ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Ngoài ra, mất hoặc giảm khả năng nhận biết mùi cũng có thể đơn giản là do các bệnh phổ biến: Viêm mũi xoang mạn tính, COVID-19...

Chưa kể, khứu giác không tốt cũng có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều rủi ro: Không thể phát hiện khí gas, khói lửa, hoặc thức ăn bị hư hỏng; tăng nguy cơ gặp rối loạn ăn uống, cô lập xã hội, gây khó khăn trong các mối quan hệ, lo âu và trầm cảm.

Bệnh nhân mất khứu giác thường có xu hướng ăn kém hơn, tiêu thụ ít loại thực phẩm hơn do bị ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Họ cũng có xu hướng ăn nhiều thực phẩm giàu calo, chất béo và đường hơn, từ đó làm tăng nguy cơ nhiều bệnh mạn tính.

Nhìn chung, phân tích này cho thấy chiếc mũi "trở chứng" không phải là điều nên lơ là. Đó là lời cảnh báo cho thấy bạn rất cần được bác sĩ tư vấn.