"Mùi phở" sẽ được phát hành toàn cầu

Với chất liệu gia đình, "Mùi phở" mang đến một trải nghiệm điện ảnh đủ "tầng" hương vị. Phim kể câu chuyện gia đình đa thế hệ của ông Mùi (Xuân Hinh thủ vai), với một mối lo chính: Truyền nghề hàng phở Mùi trứ danh.

Nhà sản xuất cho biết phim "Mùi phở" sẽ phát hành toàn cầu

Khi lựa chọn cháu trai làm người nối nghiệp, ông Mùi vấp phải sự phản đối gay gắt từ con dâu (Thu Trang thủ vai). Lúc này, ông Mùi phải tìm mọi cách để đạt được nguyện vọng của mình. Thế nhưng, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn và người cha vô tình đẩy các con ra xa mình hơn.

Lấy vấn đề muôn thuở trong gia đình Việt - khoảng cách thế hệ - làm trung tâm, "Mùi phở" kể câu chuyện mà bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào cũng cảm thấy đồng điệu. Khán giả được khóc, được cười với thông điệp tình thân, tự hào trước chất liệu văn hóa Việt và mãn nhãn trước phần hình chỉn chu, được đầu tư đầy tâm huyết của đạo diễn Minh Beta.

Với góc nhìn tinh tế của đạo diễn - đồng biên kịch Minh Beta và kinh nghiệm của Kay Nguyễn - Cù Trọng Xoay, bất đồng trong phim trở thành một nhịp cầu, để việc tha thứ và hòa giải mang giá trị nhân văn hơn.

Diễn viên Thu Trang (trái) và Xuân Hinh trong phim "Mùi phở"

Diễn xuất của dàn tên tuổi thực lực cũng là một điểm sáng của phim. Nghệ sĩ Xuân Hinh - với cách thoại câu dài, nhấn nhá vần điệu đặc trưng tạo ra những phút giây giải trí trọn vẹn cho khán giả. Không chỉ "cân" được các phân đoạn có phần "chua ngoa", nghệ sĩ Xuân Hinh còn lột tả tốt các "tầng" tâm lý rối ren của nhân vật. Nam nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả vừa thương, vừa giận mà cũng vừa lo cho những quyết định của ông Mùi.

Lần đầu đóng điện ảnh - lại có dịp hợp tác với "người tình sân khấu" Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh tiếp tục có được những tương tác chất lượng. Diễn viên nhí Bảo Nam - với nét diễn ngây thơ, hồn nhiên và khả năng nhập tâm tốt - tạo được thiện cảm với khán giả.

Dung hòa với dàn thực lực miền Bắc là các gương mặt đình đám miền Nam. Hoa hậu làng hài Thu Trang - với kinh nghiệm diễn xuất từ sân khấu, truyền hình, web-drama và điện ảnh - dễ dàng "biến hình" thành cô con dâu Trinh "lắm chiêu, nhiều trò".

Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là lớp hương vị quan trọng khác của phim. Những làn điệu dân gian Bắc Bộ như: hát xẩm, chầu văn được biến tấu hiện đại, kết hợp với phần sản xuất âm nhạc của Christian Dinh Gulio cùng các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam, tạo nên không gian nghe vừa quen vừa mới, phục vụ trực tiếp cho việc kể chuyện.

Đặc biệt phần hình ảnh và bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng khi ê-kíp sản xuất đưa vào phim vẻ đẹp đặc trưng của phố cổ Hà Nội, lễ hội phở...và những công đoạn nấu phở cũng được tái hiện chi tiết, góp phần làm nổi bật tinh thần gìn giữ nghề truyền thống.

Theo nhà sản xuất, "Mùi phở" sẽ phát hành toàn cầu, với sự đồng hành của 3388 Films tại các thị trường Âu, Mỹ, Úc, Nhật và Lotte Entertainment cho các thị trường quốc tế còn lại.