Tổng giám đốc Lotte Entertainment lý giải việc quỳ gối tại cinetour "Mùi phở"

Tổng giám đốc Lotte Entertainment nhắn nhủ: "Bây giờ, tôi sẽ thực hiện một hành động. Mong rằng quý vị không quá ngạc nhiên hay lo lắng. Đây chỉ là một cách để người Hàn Quốc thể hiện sự kính trọng". Sau đó, ông tiếp tục quỳ và cúi gập người trước khán giả "Mùi phở", đồng thời gửi lời chúc bằng tiếng Việt: "Chúc mừng năm mới". Hành động này nhận về tràng pháo tay dài và tiếng hò reo từ khán giả.



Trong chuỗi cinetour "Mùi phở", Tổng giám đốc Lotte Entertainment Kim Jin Keun thêm một lần quỳ gối trước khán giả trong rạp

Trong văn hoá Hàn Quốc, hành động quỳ gối là một nghi thức truyền thống đầu năm gọi là sebae - một cách cúi mình để thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc.

Cùng với đó, Tổng giám đốc Lotte Entertainment thể hiện sự tâm huyết trong việc quảng bá văn hóa Việt - thông qua dự án "Mùi phở". Ông tin rằng, nếu người Hàn Quốc có thể đưa kim chỉ trở thành một biểu tượng ẩm thực vươn tầm quốc tế, người Việt Nam cũng có thể làm được điều tương tự. Các yếu tố văn hóa được gửi gắm trong "Mùi phở" như phở, hát xẩm, chầu văn, tín ngưỡng thờ Mẫu, tranh dân gian Đông Hồ, âm nhạc ngũ cung,... đều có thể được lan tỏa tốt hơn - nhờ vào sự ủng hộ từ khán giả.

Chứng kiến hành động của ông Kim Jin Keun, đạo diễn Minh Beta cảm thấy "lặng người".

Tổng giám đốc Lotte Entertainment thể hiện sự tâm huyết trong việc quảng bá văn hóa Việt - thông qua dự án "Mùi phở"

"Anh Kim mong muốn lan toả bộ phim "Mùi phở" không đơn thuần là để quảng bá cho món phở. Phở chỉ là cái cớ, để bộ phim nói được nhiều điều về lối sống, về nếp nghĩ, về những nét đẹp trong đời sống gia đình với những nét rất riêng của người Việt"- đạo diễn bộ phim chia sẻ.

Minh Beta cũng đề cập đến việc một số cá nhân, kênh truyền thông dẫn dắt sự việc Tổng giám đốc Lotte Entertainment quỳ gối trước khán giả thành thông tin tiêu cực. "Ở đây, anh Kim cúi lạy tình cảm của khán giả, cúi lạy những giá trị văn hoá cao đẹp và thiêng liêng, như một lời cảm ơn chân thành. Khán giả ở rạp phim cảm nhận được những điều này rất rõ, mình chứng chính là những tràng vỗ tay lớn và những cảm xúc tích cực mạnh mẽ. Đây hoàn toàn không phải là hành động hèn nhát, nhu nhược hay cầu xin, như một số cách diễn giải ác ý đã cố tình đẩy câu chuyện đi xa" - đạo diễn Minh Beta chia sẻ.

Khán giả trong buổi chiếu phim "Mùi phở"

Bên cạnh đó, đạo diễn Minh Beta cũng cho hay ê-kíp "Mùi phở" đã chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh: Thêu dệt thông tin sai sự thật, chạy bình luận ảo, vu khống, công kích cá nhân trắng trợn,... Anh dẫn chứng sự việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc, cho rằng phim mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim.

Đạo diễn bộ phim cho rằng ba ngày qua, các rạp chiếu "Mùi phở" rất đông khán giả, lượng vé bán ra đã gấp 10 lần số vé tặng. Sau chiến dịch tặng vé tri ân để các đại gia đình đi xem phim, bắt đầu xuất hiện nhiều bài review ác ý, được gửi đi đồng loạt ở nhiều diễn đàn, lặp đi lặp lại nhằm "dìm" bộ phim".