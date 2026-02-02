HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

Bộ ba "Bắc Bling" Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry tái hợp trong phim "Mùi phở"?

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà sản xuất phim "Mùi phở" vừa "nhá hàng" nhạc phim và tạo nhiều thảo luận, đồn đoán về màn tái hợp của bộ ba "Bắc Bling".

Nhạc phim "Mùi phở" có tên "Lão ông cưới vợ", do Minh Beta sáng tác. Ca khúc có giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng dân gian sẽ "nêm" thêm gia vị cảm xúc cho những thước phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bộ ba Bắc Bling tái hợp trong phim Mùi phở: Hòa Minzy , Xuân Hinh , Tuấn Cry - Ảnh 1.

Liệu bộ ba này có tái hợp?

Nhân vật nữ được giấu kín nhưng cộng đồng mạng đồn đoán là Hòa Minzy

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh tái hợp cùng Tuấn Cry trong "Lão ông cưới vợ". Tuy nhiên, trong phần âm thanh "nhá hàng" từ nhà sản xuất còn xuất hiện chất giọng nữ nhẹ nhàng, duyên dáng chưa được tiết lộ.

Nhiều thảo luận, đồn đoán cho rằng nhạc phim có thêm Hòa Minzy cùng hòa giọng. Tông giọng cao cùng cách nhấn nhá, nhả chữ đặc trưng của nữ ca sĩ không thể qua mắt các "thám tử mạng". "Bộ ba" NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry và Hòa Minzy đã từng tạo sốt khi thể hiện đầy cuốn hút video ca nhạc (MV) "Bắc Bling" năm 2025.

"Bộ ba" này nếu tái hợp hứa hẹn sẽ là "cú hit" mới trên đường đua điện ảnh Việt Tết 2026.

"Mùi phở" do Minh Beta đạo diễn, Kay Nguyễn và Cù Trọng Xoay biên kịch, quy tụ dàn sao thực lực hai miền Nam - Bắc: NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang và NSƯT Thanh Thanh Hiền,...

Câu chuyện phim xoay quanh những mâu thuẫn đa tầng trong gia đình ông Mùi về việc truyền nghề và giữ gìn bí quyết nấu phở truyền thống giữa bối cảnh Hà Nội đầy hoài niệm. Qua những tranh cãi đời thường, tác phẩm tôn vinh giá trị ẩm thực "quốc hồn quốc túy" và gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu, lòng tha thứ để tìm lại hơi ấm tình thân trong dịp Tết.

Phim khai thác các yếu tố văn hóa - nghệ thuật - gia đình, kết hợp chất hài Việt dung dị với chiều sâu cảm xúc.

Bộ ba Bắc Bling tái hợp trong phim Mùi phở: Hòa Minzy , Xuân Hinh , Tuấn Cry - Ảnh 3.

Phim chiếu Tết Bính Ngọ

Bộ ba Bắc Bling tái hợp trong phim Mùi phở: Hòa Minzy , Xuân Hinh , Tuấn Cry - Ảnh 4.

Thu Trang

Bộ ba Bắc Bling tái hợp trong phim Mùi phở: Hòa Minzy , Xuân Hinh , Tuấn Cry - Ảnh 5.

NSƯT Xuân Hinh

Bộ ba Bắc Bling tái hợp trong phim Mùi phở: Hòa Minzy , Xuân Hinh , Tuấn Cry - Ảnh 6.

Và những diễn viên khác

Bộ ba Bắc Bling tái hợp trong phim Mùi phở: Hòa Minzy , Xuân Hinh , Tuấn Cry - Ảnh 7.

