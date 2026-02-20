"Mùi phở" tuyên bố CEO Lotte Entertainment Vietnam quỳ lạy để cảm ơn!

Hành động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

Trưa ngày 20-2, thông qua trang Fanpage chính thức của phim, đoàn phim "Mùi phở" đưa ra những tuyên bố, đính chính về hình ảnh ông Kim Jin-geun quỳ lạy ở buổi cinetour của phim tại Hà Nội vào mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Ông Kim Jin-geun (thứ ba từ trái sang) tại buổi cinetour "Mùi phở" tại Hà Nội mùng 2 Tết. (Ảnh: Fanpage Mùi phở movie)

"Với những ai hiểu văn hoá Hàn Quốc, đó là một nghi thức truyền thống đầu năm - gọi là sebae, một cách cúi mình để thể hiện sự tôn trọng, khiêm nhường và lòng biết ơn sâu sắc. Không phải xin xỏ! Không phải cầu cạnh! Mà là một lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ của khán giả" - phim "Mùi phở" chia sẻ trong tuyên bố.

Đoàn phim bày tỏ xúc động khi một người bạn quốc tế lại dành sự trân trọng lớn đến vậy cho một bộ phim Việt, cho câu chuyện gia đình Việt, cho khán giả Việt.

"Oppa Kim đã cúi mình trước khán giả. Còn chúng tôi cúi đầu cảm ơn sự tử tế ấy. Saranghae vì sự chân thành! Kamsahamnida vì đã tin vào câu chuyện Việt! Tình cảm không có biên giới và điện ảnh cũng vậy!" - đoàn phim trải lòng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng chỉ là sự cảm ơn nhưng do văn hóa khác biệt nên vụ việc đã gây ra những ồn ào, tranh luận trái chiều những ngày qua.

Khán giả tại buổi ra mắt phim. (Ảnh: Fanpage Mùi phở movie)

Trước đó, khi tham gia cinetour tại Hà Nội cùng đoàn phim "Mùi phở", ông Kim Jin-geun có bài phát biểu nói về hành trình phổ biến của món kim chi Hàn Quốc và từ đó liên hệ với món phở của Việt Nam.

Ông bày tỏ niềm tin "Mùi phở" có thể trở thành tác phẩm góp phần lan tỏa văn hóa Việt đến đông đảo công chúng. Ông bày tỏ mong mỏi khán giả miền Bắc ủng hộ để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực vì suất chiếu của phim còn hạn chế.

Nhiều tranh cãi trái chiều xuất hiện

Sau phần chia sẻ, ông bất ngờ quỳ gối, cúi đầu trước khán giả. Mọi người vỗ tay reo hò, khiến không khí buổi giao lưu sôi động. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc này lan tỏa trên mạng xã hội qua các video clip đã tạo thành chủ đề thảo luận.

Một số hiểu lầm hành động này, cho rằng việc quỳ gối cầu xin khán giả đến xem phim không phù hợp văn hóa Việt bởi phim không thể kêu gọi "giải cứu" như các món nông sản. Một số khác cho rằng việc quỳ gối theo văn hóa Hàn Quốc là sự cảm ơn, không mang nghĩa tiêu cực như cầu xin hay năn nỉ, "bắt cóc đạo đức" như sự quy chụp…

Ông Kim Jin-geun quỳ lạy khán giả. Ảnh: Facebook

Thực tế, trong văn hóa Hàn Quốc, quỳ gối và cúi đầu là một lễ nghi, một cách thể hiện lòng biết ơn. Hành động này phổ biến trong giới chính trị, văn hóa lẫn thể thao. Các ngôi sao điện ảnh như Ma Dong-seok, Kwon Sang-woo… cũng từng quỳ lạy khán giả để bày tỏ lòng biết ơn với công chúng.

Phim "Mùi phở" là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Minh Beta, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang, bé Bảo Nam, Cường Cá…

Tác phẩm ra rạp từ ngày 17-2, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, hiện phim thu về hơn 18 tỉ đồng, giữ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, sau ba phim: "Thỏ ơi!!", "Nhà ba tôi một phòng", "Báu vật trời cho".