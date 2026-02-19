Trấn Thành cảm ơn khán giả khi "Thỏ ơi!!" vượt 100 tỉ đồng

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, phim "Thỏ ơi!!" lập cột mốc doanh thu (bao gồm vé đặt trước) nhanh hơn "Bộ tứ báo thủ" khoảng 3 giờ.

Nhà sản xuất "Thỏ ơi!!" tung poster mừng lập kỷ lục mới

Đoàn phim "Thỏ ơi!!" giao lưu khán giả

Đến chiều tối ngày 19-2, phim hiện đang thu về hơn 113 tỉ đồng, vẫn đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Trấn Thành và Thỏ ơi!! biết ơn khán giả rất nhiều. Cảm ơn 1.250.000 khán giả đã đến với phim" - Trấn Thành bày tỏ.

Trong Mùng 3 Tết Bính Ngọ, phim "Thỏ ơi!!" đang nhận được 4.534 suất chiếu, lượng vé bán ra trong ngày tính đến hiện tại đã hơn 306,7, thu về hơn 31 tỉ đồng. Nếu đà tăng tiếp tục ổn định, phim sẽ tiếp tục gặt hái doanh thu lớn.

Trong khi đó, phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang cũng đang bám đuổi ở vị trí thứ hai. Tác phẩm hiện thu về hơn 36,8 tỉ đồng. Hai phim còn lại: "Báu vật trời cho" và "Mùi phở" lần lượt chiếm hai vị trí còn lại trong tốp 4.

Các đoàn phim vẫn đang tích cực cinetour, giao lưu với khán giả ở nhiều cụm rạp trên cả nước để quảng bá. Thông qua hoạt động này, đoàn phim gần hơn với khán giả, lắng nghe cảm xúc của họ sau khi xem phim và cũng hiểu hơn về nhu cầu của họ.