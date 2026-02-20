Mùng 4 Tết: Giá trái cây cúng cao, dưa hấu dội chợ

Ngày 20-2, tức mùng 4 Tết, khảo sát một số chợ dân sinh TPHCM cho thấy chỉ một số sạp mở cửa, đa số còn nghỉ Tết; nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tạp hóa còn đóng cửa hoặc mở cửa với thời gian ngắn nên giá cả chưa ổn định.

Tại nhiều chợ, cũng chỉ vài sạp thực phẩm tươi sống bán lại nhưng khá vắng khách, giá cao hơn ngày thường.

So với ngày thường, giá một số mặt hàng có sự biến động tăng, giảm. Trong đó, giá các loại trái cây cúng khá cao.

Chợ Tân Định, người mua kẻ bán đều ít vào đầu năm

Chợ Tân Định sáng mùng 4 có rất ít sạp mở cửa

Một sạp thịt heo hiếm hoi mở bán mùng 4 Tết ở chợ Tân Định

Tại sạp hoa, trái cây trên đường Bà Lê Chân (phường Tân Định), xoài cát Hòa Lộc Cao Lãnh – Đồng Tháp loại 1 giá 110.000 đồng/kg, loại 2 giá 80.000 đồng/kg; mãng cầu 90.000 đồng/kg.

Xoài cát Hòa Lộc vẫn còn "giá Tết"

Hoa cúng, loại mới cắt giá cao do vẫn còn nghỉ Tết

Với các mặt hàng tiêu dùng như mận, vú sữa (loại nhỏ), giá chỉ 25.000 – 30.000 đồng/kg; riêng dưa hấu dội chợ giá chỉ 10.000 đồng/kg trong khi trước Tết giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng rau củ quả hằng ngày như: bắp cải, dưa leo, bầu bí, hành tím,… có giá khá rẻ do hàng nhiều.

Với hoa tươi cắt cành, chủng loại ít và giá khá cao: như vạn thọ 15.000 đồng/cây, cúc tứ quý 35.000 đồng/bó, lay ơn 80.000 đồng/bó,…

Dưa hấu tồn từ trong Tết giá chỉ còn 10.000 đồng/kg, được bán tại nhiều điểm kinh doanh trái cây và hàng rong

Một tiểu thương ở đường Trần Khát Chân (phường Tân Định) cho biết hàng ở chợ đầu mối còn rất ít, giá cao nên giá bán lẻ cũng tăng theo.