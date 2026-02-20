HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mùng 4 Tết: Giá trái cây cúng cao, dưa hấu dội chợ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Các loại trái cây, hoa cúng vẫn còn "giá Tết" trong khi dưa hấu cùng nhiều loại trái cây khác có giá khá rẻ...

Ngày 20-2, tức mùng 4 Tết, khảo sát một số chợ dân sinh TPHCM cho thấy chỉ một số sạp mở cửa, đa số còn nghỉ Tết; nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tạp hóa còn đóng cửa hoặc mở cửa với thời gian ngắn nên giá cả chưa ổn định.

TIN LIÊN QUAN

Tại nhiều chợ, cũng chỉ vài sạp thực phẩm tươi sống bán lại nhưng khá vắng khách, giá cao hơn ngày thường.

So với ngày thường, giá một số mặt hàng có sự biến động tăng, giảm. Trong đó, giá các loại trái cây cúng khá cao.

Mùng 4 Tết: Giá trái cây cúng đắt, dưa hấu chỉ 10.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Chợ Tân Định, người mua kẻ bán đều ít vào đầu năm

Mùng 4 Tết 2026: Giá trái cây cúng cao , dưa hấu chỉ 10 . 000 Đồng / kg - Ảnh 2.

Chợ Tân Định sáng mùng 4 có rất ít sạp mở cửa

Mùng 4 Tết 2026: Giá trái cây cúng cao , dưa hấu chỉ 10 . 000 Đồng / kg - Ảnh 3.

Một sạp thịt heo hiếm hoi mở bán mùng 4 Tết ở chợ Tân Định

Tại sạp hoa, trái cây trên đường Bà Lê Chân (phường Tân Định), xoài cát Hòa Lộc Cao Lãnh – Đồng Tháp loại 1 giá 110.000 đồng/kg, loại 2 giá 80.000 đồng/kg; mãng cầu 90.000 đồng/kg.

Mùng 4 Tết 2026: Giá trái cây cúng cao , dưa hấu chỉ 10 . 000 Đồng / kg - Ảnh 4.

Xoài cát Hòa Lộc vẫn còn "giá Tết"

Mùng 4 Tết 2026: Giá trái cây cúng cao , dưa hấu chỉ 10 . 000 Đồng / kg - Ảnh 5.

Hoa cúng, loại mới cắt giá cao do vẫn còn nghỉ Tết

Với các mặt hàng tiêu dùng như mận, vú sữa (loại nhỏ), giá chỉ 25.000 – 30.000 đồng/kg; riêng dưa hấu dội chợ giá chỉ 10.000 đồng/kg trong khi trước Tết giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng rau củ quả hằng ngày như: bắp cải, dưa leo, bầu bí, hành tím,… có giá khá rẻ do hàng nhiều.

Với hoa tươi cắt cành, chủng loại ít và giá khá cao: như vạn thọ 15.000 đồng/cây, cúc tứ quý 35.000 đồng/bó, lay ơn 80.000 đồng/bó,…

Mùng 4 Tết 2026: Giá trái cây cúng cao , dưa hấu chỉ 10 . 000 Đồng / kg - Ảnh 7.

Dưa hấu tồn từ trong Tết giá chỉ còn 10.000 đồng/kg, được bán tại nhiều điểm kinh doanh trái cây và hàng rong

Một tiểu thương ở đường Trần Khát Chân (phường Tân Định) cho biết hàng ở chợ đầu mối còn rất ít, giá cao nên giá bán lẻ cũng tăng theo.

trái cây xoài cát Hòa Lộc mùng 4 tết dưa hấu Tết
    Thông báo