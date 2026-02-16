HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chợ 29 Tết: Hàng về ít lại, nhiều nơi bán đến 20 giờ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Đa số các siêu thị chỉ bán đến 12 giờ 16-2 (tức 29 Tết), huyết mãi nhiều nên lượng khách đến đông

Sở Công Thương TPHCM cho biết tính đến sáng 29 tháng Chạp, lượng hàng về chợ đầu mối còn 3.496 tấn, giảm mạnh so với ngày trước do ngày bán cuối cùng của năm âm lịch.

Tại các chợ dân sinh: nhiều sạp, ki ốt đã đóng cửa để nghỉ Tết. Một số sạp vẫn hoạt động để kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết như: hoa, trái cây, bia, rượu, nước giải khát, thịt gia súc…

Ban quản lý và các tổ chức quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra giá, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, theo dõi biến động các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, qua đó nguồn cung hàng hóa bảo đảm lượng hàng hóa về chợ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Chợ 29 Tết 2026: Hàng hóa khan hiếm , siêu thị mở cửa đến 20 giờ đêm - Ảnh 3.

Nhiều người dân chọn mua hàng bình ổn, hàng khuyến mãi trong siêu thị

Các tiểu thương cơ bản chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Theo đó, giá cả một số mặt hàng tại chợ dân sinh sáng hôm nay, cụ thể như sau: sườn non: 220.000 đồng/kg; ba rọi: 190.000 đồng/kg; gà ta làm sẵn: 115.000 đồng/kg; gà công nghiệp làm sẵn 75.000 đồng/kg; trứng gà loại 1 giá 30.000 đồng/kg, trứng vịt loại 1 giá 35.000 đồng/kg; khổ qua 35.000 đồng/kg; dưa leo 25.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của các đơn vị (Satra, GO!/Tops Market, WinMart …), lượng khách hàng tại các siêu thị tăng từ 42% - 98% so với ngày thường; một số đơn vị ghi nhận doanh số có tăng so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Chợ 29 Tết 2026: Hàng hóa khan hiếm , siêu thị mở cửa đến 20 giờ đêm - Ảnh 4.

Lượng hàng về chợ đầu mối cuối năm giảm mạnh theo thông lệ

Các đơn vị đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu cho nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ quả, trái cây và các sản phẩm phục vụ Tết (bánh chưng, bánh tét, bánh mứt kẹo…) với mức giảm phổ biến từ 5% - 50%.

Thời gian áp dụng xuyên suốt từ cuối tháng 1 đến sau Tết. Nguồn cung hàng hóa trong Chương trình bình ổn thị trường và tại các siêu thị cơ bản dồi dào, bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Các đơn vị MM Mega Market, Saigon Co.op, Emart, GO!, WinMart, Bách Hoá Xanh… mở cửa hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ đến 12 giờ; một số mở đến 20 giờ ngày 29 tháng Chạp như: AEON, Kingfoodmart để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Sở Công Thương đánh giá nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP giảm so với các ngày trước nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân; hầu hết thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán năm 2026 trên địa bàn sáng nay khá nhộn nhịp.

Giá cả tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi vẫn ổn định và các doanh nghiệp bình ổn thị trường tiếp tục cam kết giữ giá ổn định.

Tin liên quan

VIDEO: Xả hoa Tết giá 100.000 đồng vào trưa 29 Tết tại TPHCM

(NLĐO) - Trưa 29 Tết, các nhà vườn miền Tây tất bật xả hoa Tết để kịp về quê đón giao thừa.

Vắng bóng chậu lan tiền tỉ, lan hồ điệp "mini" hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO)- Các chậu lan hồ điệp cỡ nhỏ, phù hợp túi tiền được nhiều người lựa chọn để chưng Tết Bính Ngọ 2026.

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết

(NLĐO) - Tại các chợ hoa ở TP HCM, sáng sớm 29 Tết, nhiều lô bán hoa kiểng đã được tiêu thụ hết. Trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn còn ê hề.

    Thông báo