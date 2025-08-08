Muỗi truyền bệnh chikungunya lan rộng, Việt Nam có nguy cơ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Muỗi truyền bệnh chikungunya lan rộng, Việt Nam có nguy cơ?

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền, loài phổ biến ở Việt Nam. Bệnh không mới, triệu chứng giống sốt xuất huyết và Zika.

Những ngày qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra lời kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn sự tái diễn của đại dịch virus chikungunya do muỗi truyền. Đến nay, Trung Quốc báo cáo hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus này.

Giới chức Trung Quốc đang sử dụng lưới, phun thuốc diệt côn trùng và thậm chí triển khai cả UAV nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya - loại virus do muỗi truyền.

Muỗi truyền bệnh chikungunya lan rộng, Việt Nam có nguy cơ?- Ảnh 1.

Virus Chikungunya lây truyền qua muỗi nhiễm bệnh, có thể gây sốt và đau khớp. Ảnh: Internet

Theo đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), chikungunya là bệnh do virus cùng tên gây ra, lây sang người qua muỗi Aedes albopictus. Loài muỗi này khá phổ biến ở Việt Nam, song bệnh ít được ghi nhận. Bộ Y tế đang theo dõi tình hình, chuẩn bị khuyến cáo và biện pháp giám sát phù hợp.

Trên thế giới có khoảng 240.000 ca nhiễm và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu. Ở Việt Nam, một số giám sát huyết thanh học trước đây từng ghi nhận ca dương tính, nhưng thực tế số mắc rất ít.

Biểu hiện lâm sàng của chikungunya tương tự sốt xuất huyết và Zika, có thể chẩn đoán nhầm, nhất là tại các vùng lưu hành sốt xuất huyết. Bệnh thường gây sốt, đau khớp kéo dài, kèm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

WHO cũng cho biết hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này. Trường hợp nặng hoặc tử vong hiếm gặp, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi có bệnh nền.

Chikungunya do muỗi Aedes (muỗi vằn) truyền bệnh, cũng là tác nhân gây sốt xuất huyết Dengue và bệnh do virus Zika. Vì vậy, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện nay cũng giúp ngăn ngừa chikungunya.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân dọn dẹp nơi ở, nơi làm việc, không để nước đọng; lật úp vật dụng chứa nước không dùng, cọ rửa lọ hoa, chén nước cúng thường xuyên; đậy kín lu, bể, phuy chứa nước; thả cá vào dụng cụ chứa nước không dùng để uống hoặc sinh hoạt để diệt lăng quăng; dùng bình xịt, nhang, kem chống muỗi; mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày.

Khi có triệu chứng sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, buồn nôn… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Sốt xuất huyết: Đừng để “chuyện muỗi” làm lớn!

Sốt xuất huyết: Đừng để “chuyện muỗi” làm lớn!

Theo báo cáo từ Bộ Y tế, từ ngày 14-12-2024 đến 17-2-2025, Việt Nam đã ghi nhận 16.607 ca, trong đó có một ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue

50% các tỉnh khu vực phía Nam thiếu hóa chất diệt muỗi để phòng sốt xuất huyết

(NLĐO) - Theo Tổ chức Y tế thế, sốt xuất huyết được xếp vào 10 thách thức y tế toàn cầu. Có 40% dân số trên thế giới sống trong vùng nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết dengue, tỉ lệ mỗi lúc mỗi tăng.

Bệnh viêm não do muỗi đốt đang xuất hiện ở nhiều nơi

(NLĐO) - Mùa mưa đến sớm là điều kiện để muỗi sinh sôi phát triển, nguy cơ cao bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm qua vết muỗi đốt, nhất là viêm não Nhật Bản.

muỗi truyền bệnh chikungunya muỗi chikungunya bệnh chikungunya sốt xuất huyết bệnh sốt xuất huyết Sốt xuất huyết Dengue
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo