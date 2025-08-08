Muỗi truyền bệnh chikungunya lan rộng, Việt Nam có nguy cơ?

Những ngày qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra lời kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn sự tái diễn của đại dịch virus chikungunya do muỗi truyền. Đến nay, Trung Quốc báo cáo hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus này.

Giới chức Trung Quốc đang sử dụng lưới, phun thuốc diệt côn trùng và thậm chí triển khai cả UAV nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya - loại virus do muỗi truyền.

Virus Chikungunya lây truyền qua muỗi nhiễm bệnh, có thể gây sốt và đau khớp. Ảnh: Internet

Theo đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), chikungunya là bệnh do virus cùng tên gây ra, lây sang người qua muỗi Aedes albopictus. Loài muỗi này khá phổ biến ở Việt Nam, song bệnh ít được ghi nhận. Bộ Y tế đang theo dõi tình hình, chuẩn bị khuyến cáo và biện pháp giám sát phù hợp.

Trên thế giới có khoảng 240.000 ca nhiễm và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu. Ở Việt Nam, một số giám sát huyết thanh học trước đây từng ghi nhận ca dương tính, nhưng thực tế số mắc rất ít.

Biểu hiện lâm sàng của chikungunya tương tự sốt xuất huyết và Zika, có thể chẩn đoán nhầm, nhất là tại các vùng lưu hành sốt xuất huyết. Bệnh thường gây sốt, đau khớp kéo dài, kèm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

WHO cũng cho biết hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này. Trường hợp nặng hoặc tử vong hiếm gặp, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi có bệnh nền.

Chikungunya do muỗi Aedes (muỗi vằn) truyền bệnh, cũng là tác nhân gây sốt xuất huyết Dengue và bệnh do virus Zika. Vì vậy, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện nay cũng giúp ngăn ngừa chikungunya.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân dọn dẹp nơi ở, nơi làm việc, không để nước đọng; lật úp vật dụng chứa nước không dùng, cọ rửa lọ hoa, chén nước cúng thường xuyên; đậy kín lu, bể, phuy chứa nước; thả cá vào dụng cụ chứa nước không dùng để uống hoặc sinh hoạt để diệt lăng quăng; dùng bình xịt, nhang, kem chống muỗi; mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày.

Khi có triệu chứng sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, buồn nôn… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.