Sức khỏe

Mượn thẻ BHYT đi khám bệnh, có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

N.Dung

(NLĐO) - Hành vi cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh có thể bị phạt tới gần 20 triệu đồng.

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu từ ngày 15-5 tới, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực. Nghị định bổ sung nhiều quy định mới, điều chỉnh mức xử phạt theo hướng nghiêm khắc hơn, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế và BHYT.

Mượn thẻ BHYT đi khám bệnh, có thể bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Mượn thẻ BHYT đi khám bệnh có thể bị phạt gần 20 triệu đồng

Nghị định quy định rõ các hành vi vi phạm, mức phạt và biện pháp khắc phục trong nhiều lĩnh vực như y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược, thiết bị y tế, BHYT và dân số.

Trong lĩnh vực BHYT, nhiều hành vi vi phạm phổ biến được làm rõ, gồm chậm đóng, trốn đóng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; lập danh sách tham gia sai quy định; đưa người không thuộc diện vào danh sách; sử dụng thẻ BHYT sai mục đích.

Đáng chú ý, người cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác khi đi khám, chữa bệnh sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Ngoài ra, người thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT nhưng không tham gia có thể bị phạt 300.000 - 500.000 đồng.

Với người sử dụng lao động, nếu không lập hoặc lập không đầy đủ danh sách người tham gia BHYT trong 60 ngày kể từ thời hạn quy định (chưa đến mức trốn đóng), mức phạt từ 1 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tùy số lượng lao động vi phạm.

Nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt liên quan đến việc lập danh sách tham gia BHYT, nhằm tăng trách nhiệm của người sử dụng lao động trong bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Hiện số người tham gia BHYT đạt khoảng 97,06 triệu, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 94,84% dân số.

Những bệnh nào mà người cao tuổi được BHYT chi trả cao?

Những bệnh nào mà người cao tuổi được BHYT chi trả cao?

(NLĐO) - Chính sách BHYT hiện có nhiều thay đổi có lợi cho người cao tuổi, giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí.

Người bệnh BHYT mua thuốc bên ngoài, bệnh viện bị trừ tiền

(NLĐO)- BHXH TPHCM khẳng định bệnh nhân BHYT mua thuốc bên ngoài thì sẽ chi trả trực tiếp, sau đó trừ vào dự toán chi của bệnh viện

TPHCM mạnh tay kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT năm 2026

(NLĐO) - Năm 2025, dù TPHCM đã tăng cường quản lý chi khám chữa bệnh BHYT nhưng vẫn vượt dự toán khoảng 900 tỷ đồng, tương đương 2,82% mức được giao.

