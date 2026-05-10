Pháp luật

Mượn trang trại chăn nuôi để sản xuất mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một người đàn ông ở Ninh Bình đã mượn trang trại chăn nuôi sản xuất hàng ngàn hộp mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh "nhái" các thương hiệu

Ngày 10-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, ngụ thôn 9, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo tại Khoản 2, Điều 226 Bộ Luật Hình sự.

Mượn trang trại chăn nuôi để sản xuất mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh - Ảnh 1.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố đối với Đinh Quang Thiều. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, do muốn tìm kiếm nguồn thu nhập, Đinh Quang Thiều đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… của các thương hiệu đang được bán tại Việt Nam. Sau đó, Thiều đặt mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, tem nhãn rồi thuê người tự gia công, sản xuất các sản phẩm bán ra thị trường kiếm lời.

Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, Đinh Quang Thiều còn mượn trang trại chăn nuôi của ông Bùi Văn Q, có địa chỉ tại thôn 2, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình để làm nơi sản xuất hàng hóa.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ trên 10.000 hộp kem trắng da, dung dịch vệ sinh phụ nữ, sáp nẻ, kem dưỡng da… với tổng trị giá gần 3,5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Buôn 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, bán qua Facebook và Shopee thu lợi hàng chục tỉ đồng

(NLĐO) - Công an Quảng Trị đã triệt phá đường dây buôn 25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, tiêu thụ qua Facebook, Shopee, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

