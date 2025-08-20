HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Mỹ áp thuế thép, nhôm lên hơn 400 sản phẩm nhập khẩu

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ Thương mại Mỹ hôm 19-8 thông báo sẽ áp thuế bổ sung lên thép và nhôm đối với hơn 400 sản phẩm.

Các sản phẩm này bao gồm tua-bin gió, cần cẩu di động, thiết bị gia dụng, máy ủi và các thiết bị hạng nặng khác, cùng với toa tàu, xe máy, động cơ tàu thủy, đồ nội thất và hàng trăm sản phẩm khác.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với công nhân khi ông tham quan một nhà máy thép ở Mỹ. Ảnh AP

Theo tạp chí Logistics Manager, Bộ Thương mại Mỹ cho biết 407 danh mục sản phẩm được bổ sung vào danh sách các sản phẩm "phái sinh" từ thép và nhôm (là các sản phẩm được chế tạo từ thép hoặc nhôm) chịu thuế ngành, với mức thuế 50% áp dụng cho thép và nhôm có trong các sản phẩm này, cộng thêm thuế suất theo quốc gia đối với phần không chứa thép và nhôm.

Công ty tư vấn ngân hàng đầu tư độc lập toàn cầu Evercore ISI (Mỹ) cho biết biện pháp này áp dụng cho hơn 400 mã sản phẩm với tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 200 tỉ USD trong năm 2024.

Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung các bộ phận nhập khẩu cho hệ thống xả ô tô và thép điện dùng trong xe điện vào danh mục áp thuế mới, cùng với linh kiện cho xe buýt, máy điều hòa không khí và các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông và máy sấy.

Một nhóm các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ không áp thuế lên các linh kiện nói trên với lý do Mỹ không có đủ năng lực sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Trong khi đó, hãng Tesla đề nghị Bộ Thương mại Mỹ không áp thuế lên các sản phẩm thép dùng trong động cơ xe điện và tua-bin gió vì cho rằng nước này không có khả năng sản xuất loại thép cần cho bộ truyền động của xe điện. Tuy nhiên, đề nghị này của Tesla không được chấp nhận.

Các mức thuế mới có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng cả với máy nén, máy bơm và kim loại sử dụng trong bao bì mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân nhập khẩu như bình xịt.

Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler cho biết động thái nói trên mở rộng phạm vi áp thuế thép và nhôm, đồng thời ngăn chặn các hành vi lách luật, qua đó hỗ trợ sự phục hồi của các ngành công nghiệp thép và nhôm Mỹ.

Mong manh đình chiến thuế quan Mỹ - Trung

Mong manh đình chiến thuế quan Mỹ - Trung

Ứng phó với thuế quan Mỹ

Lãnh đạo các nước nỗ lực thực hiện kế hoạch dự phòng sau khi mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump trở thành hiện thực

Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi

Giá vàng thế giới ngày 8-8 giảm từ mức cao kỷ lục 3.491,3 USD/ounce còn 3.463,3 USD/ounce sau khi chính phủ Mỹ lên tiếng về thông tin áp thuế vàng thỏi

Ứng phó với thuế quan Mỹ

Lãnh đạo các nước nỗ lực thực hiện kế hoạch dự phòng sau khi mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump trở thành hiện thực

thuế quan thép nhôm hàng nhập khẩu xe điện áp thuế
