HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ứng phó với thuế quan Mỹ

XUÂN MAI

Lãnh đạo các nước nỗ lực thực hiện kế hoạch dự phòng sau khi mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Donald Trump trở thành hiện thực

Giá vàng tương lai đã tăng lên mức cao kỷ lục hôm 8-8 sau khi xuất hiện thông tin Mỹ áp thuế vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg. Giá vàng giao ngay duy trì đà tăng trong tuần thứ hai liên tiếp do bất ổn về thuế quan và kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất.

Giá vàng giao ngay duy trì ở mức 3.396 USD/ounce trong khi giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng lên 3.502 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng tương lai và giá giao ngay tại New York - Mỹ đã tăng hơn 100 USD sau khi tờ Financial Times hôm 7-8 trích dẫn thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đưa tin Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu 1 kg.

Ứng phó với thuế quan Mỹ - Ảnh 1.

Xe tải băng qua cầu Ambassador nối TP Windsor, tỉnh bang Ontario - Canada và TP Detroit - Mỹ, hôm 7-8. Ảnh: AP

Vàng thường được sử dụng như tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính, đặc biệt khi thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực từ hôm 7-8 (giờ Mỹ). Theo tờ Guardian, hơn 60 quốc gia trên toàn cầu đang gấp rút ứng phó làn sóng thuế quan mới của ông chủ Nhà Trắng. Các mức thuế tăng từ mức 10% lên 39%, 40% và 41% đối với Thụy Sĩ, Brazil và Syria đã gây nhiều xáo trộn cho hệ thống thương mại toàn cầu.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết họ đang lên kế hoạch trợ cấp cho các công ty bị ảnh hưởng. Thụy Sĩ cũng tìm kiếm cuộc đàm phán mới với Mỹ sau khi chuyến thăm Washington vào phút cuối của Tổng thống Karin Keller-Sutter không ngăn được mức thuế 39%. Ông Xaybandith Rasphone, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp May mặc Lào, ước tính khoảng 20.000 công nhân hoặc nhiều hơn có thể bị ảnh hưởng từ mức thuế đối ứng 40% mà Mỹ áp lên nước này.

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác duy nhất được Mỹ áp mức thuế cơ bản 15%, đã bao gồm các khoản thuế trước đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng chưa hoàn tất. Ô tô nhập từ EU vẫn bị áp thuế 27,5% trong khi hai bên tiếp tục thương lượng chi tiết. Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Đức Hildegard Müller nói rằng thỏa thuận này chưa rõ ràng và không cải thiện gì cho ngành ô tô.

Không chỉ thuế đối ứng, theo hãng tin AP, kế hoạch áp thuế 100% của Tổng thống Donald Trump đối với chip máy tính không được sản xuất tại Mỹ cũng đang gây hoang mang. Mỹ nhập khẩu số lượng chip tương đối ít vì hầu hết chip nước ngoài đã được lắp ráp vào sản phẩm, như iPhone hoặc ô tô, trước khi nhập vào Mỹ. Ông Martin Chorzempa, chuyên gia tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), cho hay câu hỏi lớn trong ngành là liệu có mức thuế riêng cho linh kiện, tức là chip trong thiết bị, hay không.

Nhà đầu tư Phố Wall xem đây là tin tốt cho các công ty Mỹ như Intel, NVIDIA và các nhà sản xuất chip lớn châu Á như Samsung và TSMC, vốn đang xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip nhỏ hơn ở châu Âu và châu Á, ít liên quan đến cơn sốt trí tuệ nhân tạo nhưng cung cấp chip cho các sản phẩm thiết yếu như ô tô hoặc máy giặt, lại đối mặt với bất ổn lớn hơn. Theo ông Chorzempa, các nhà sản xuất này có lẽ không đủ lớn để được miễn thuế và cũng không có đủ vốn hoặc biên lợi nhuận để đầu tư quy mô lớn vào Mỹ. Hiện cũng chưa rõ mức thuế với chip sẽ áp dụng thế nào với các đối tác thương mại đã đạt thỏa thuận với Mỹ, như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Chorzempa nhận định mức thuế đối với chip có thể làm tăng giá hàng trăm USD cho mỗi ô tô.

Chưa hết, các công ty dược phẩm châu Âu đang chuẩn bị đối phó với kế hoạch áp thuế lên đến 250% đối với thuốc nhập khẩu từ EU của tổng thống Mỹ, mức cao nhất mà ông từng đe dọa cho đến nay. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo