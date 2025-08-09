Ứng phó với thuế quan Mỹ

Giá vàng tương lai đã tăng lên mức cao kỷ lục hôm 8-8 sau khi xuất hiện thông tin Mỹ áp thuế vàng thỏi nhập khẩu loại 1 kg. Giá vàng giao ngay duy trì đà tăng trong tuần thứ hai liên tiếp do bất ổn về thuế quan và kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất.

Giá vàng giao ngay duy trì ở mức 3.396 USD/ounce trong khi giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng lên 3.502 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng tương lai và giá giao ngay tại New York - Mỹ đã tăng hơn 100 USD sau khi tờ Financial Times hôm 7-8 trích dẫn thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đưa tin Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu 1 kg.

Xe tải băng qua cầu Ambassador nối TP Windsor, tỉnh bang Ontario - Canada và TP Detroit - Mỹ, hôm 7-8. Ảnh: AP

Vàng thường được sử dụng như tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính, đặc biệt khi thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực từ hôm 7-8 (giờ Mỹ). Theo tờ Guardian, hơn 60 quốc gia trên toàn cầu đang gấp rút ứng phó làn sóng thuế quan mới của ông chủ Nhà Trắng. Các mức thuế tăng từ mức 10% lên 39%, 40% và 41% đối với Thụy Sĩ, Brazil và Syria đã gây nhiều xáo trộn cho hệ thống thương mại toàn cầu.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết họ đang lên kế hoạch trợ cấp cho các công ty bị ảnh hưởng. Thụy Sĩ cũng tìm kiếm cuộc đàm phán mới với Mỹ sau khi chuyến thăm Washington vào phút cuối của Tổng thống Karin Keller-Sutter không ngăn được mức thuế 39%. Ông Xaybandith Rasphone, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp May mặc Lào, ước tính khoảng 20.000 công nhân hoặc nhiều hơn có thể bị ảnh hưởng từ mức thuế đối ứng 40% mà Mỹ áp lên nước này.

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác duy nhất được Mỹ áp mức thuế cơ bản 15%, đã bao gồm các khoản thuế trước đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng chưa hoàn tất. Ô tô nhập từ EU vẫn bị áp thuế 27,5% trong khi hai bên tiếp tục thương lượng chi tiết. Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Đức Hildegard Müller nói rằng thỏa thuận này chưa rõ ràng và không cải thiện gì cho ngành ô tô.

Không chỉ thuế đối ứng, theo hãng tin AP, kế hoạch áp thuế 100% của Tổng thống Donald Trump đối với chip máy tính không được sản xuất tại Mỹ cũng đang gây hoang mang. Mỹ nhập khẩu số lượng chip tương đối ít vì hầu hết chip nước ngoài đã được lắp ráp vào sản phẩm, như iPhone hoặc ô tô, trước khi nhập vào Mỹ. Ông Martin Chorzempa, chuyên gia tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), cho hay câu hỏi lớn trong ngành là liệu có mức thuế riêng cho linh kiện, tức là chip trong thiết bị, hay không.

Nhà đầu tư Phố Wall xem đây là tin tốt cho các công ty Mỹ như Intel, NVIDIA và các nhà sản xuất chip lớn châu Á như Samsung và TSMC, vốn đang xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip nhỏ hơn ở châu Âu và châu Á, ít liên quan đến cơn sốt trí tuệ nhân tạo nhưng cung cấp chip cho các sản phẩm thiết yếu như ô tô hoặc máy giặt, lại đối mặt với bất ổn lớn hơn. Theo ông Chorzempa, các nhà sản xuất này có lẽ không đủ lớn để được miễn thuế và cũng không có đủ vốn hoặc biên lợi nhuận để đầu tư quy mô lớn vào Mỹ. Hiện cũng chưa rõ mức thuế với chip sẽ áp dụng thế nào với các đối tác thương mại đã đạt thỏa thuận với Mỹ, như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Chorzempa nhận định mức thuế đối với chip có thể làm tăng giá hàng trăm USD cho mỗi ô tô.

Chưa hết, các công ty dược phẩm châu Âu đang chuẩn bị đối phó với kế hoạch áp thuế lên đến 250% đối với thuốc nhập khẩu từ EU của tổng thống Mỹ, mức cao nhất mà ông từng đe dọa cho đến nay.