Quốc tế

Mỹ: Bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân tuân thủ các lệnh sơ tán

Xuân Mai

(NLĐO) - Ít nhất 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được huy động đến bang Washington, và các đội ứng phó khẩn cấp địa phương có trang bị thuyền cũng được triển khai.

Theo NBC News, lệnh sơ tán được đưa ra sau khi những trận mưa lịch sử khiến mực nước các con sông dâng lên mức cao chưa từng có ở bang Washington - Mỹ hôm 11-12.

Mưa lũ lịch sử, bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ giúp một bé gái ra khỏi thuyền cứu hộ ở Chehalis sau khi được sơ tán trong trận lũ. Ảnh: AP

Thống đốc Washington Bob Ferguson yêu cầu người dân tuân thủ các lệnh sơ tán. Ông Ferguson cho hay: "Tình hình cực kỳ khó lường. Mức độ ngập lụt mà chúng ta đang chứng kiến là chưa từng thấy trong lịch sử".

Mưa lũ lịch sử, bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Nước lũ dâng nhanh khiến người dân phải sơ tán. Ảnh: AP

Theo đài NBC News, ông Ferguson nhấn mạnh 48 giờ tới là thời điểm vô cùng quan trọng.

Hạt Skagit đã ra lệnh cho tất cả người dân trong vùng trũng thấp ven sông Skagit phải sơ tán đến khu vực cao hơn, khi chính quyền dự báo nguy cơ xảy ra nhiều trận lũ lớn và vừa.

Mưa lũ lịch sử, bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Nước lũ dâng cao ở hạt Snohomish. Ảnh: Fox 13

Hơn 5 triệu người đã được cảnh báo lũ lụt hôm 11-12 bao gồm cả một số khu vực ở bang Montana và một phần nhỏ của bang Idaho.

Gần 20.000 người sống trong cảnh mất điện, khoảng ½ trong số đó ở hạt Chelan, bang Washington, theo PowerOutage.us.

Mưa lũ lịch sử, bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ ở hạt Snohomish. Ảnh: Fox 13

Ít nhất 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được huy động đến bang Washington, và các đội ứng phó khẩn cấp địa phương có trang bị thuyền cũng được triển khai. Những người bị mắc kẹt trong xe ô tô đã được giải cứu trong đêm ở Fall City.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia hôm 11-12 dự báo tình trạng lũ lớn trên các con sông và nguy cơ sạt lở đất vẫn sẽ tiếp diễn tại một số khu vực ở phía Tây bang Washington và Tây Bắc bang Oregon trong vài ngày tới.

Mưa lũ lịch sử, bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 5.

Người dân đứng trên cầu bên sông Skagit. Ảnh: AP

Theo AP, biến đổi khí hậu được cho là có liên quan đến một số đợt mưa dữ dội.

Các nhà khoa học cho biết nếu không có nghiên cứu cụ thể, họ không thể liên hệ trực tiếp một sự kiện thời tiết đơn lẻ với biến đổi khí hậu nhưng nhìn chung, đây là nguyên nhân khiến các cơn bão, hạn hán, lũ lụt và cháy rừng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn.

Mưa lũ lịch sử, bang Washington ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 6.

Những ngôi nhà chìm trong lũ do nước sông Skagit dâng cao. Ảnh: AP

Tin liên quan

Nguyên nhân sâu xa của thảm họa lũ lụt châu Á

Nguyên nhân sâu xa của thảm họa lũ lụt châu Á

Nhiệt độ bề mặt biển ở phía Bắc Ấn Độ Dương hiện cao hơn 0,2 độ C so với mức trung bình trong 3 thập kỷ qua

Châu Á chật vật giải quyết hậu quả lũ lụt

Nhiều ngôi làng ở Indonesia và Sri Lanka vẫn bị chôn vùi dưới bùn đất và đống đổ nát, trong khi việc phục hồi đang được tiến hành ở Thái Lan và Malaysia

Lũ lụt kinh hoàng càn quét châu Á, hơn 1.160 người thiệt mạng

(NLĐO) - Mưa lớn và các cơn bão nhiệt đới gần đây đã tàn phá nhiều nơi ở châu Á, cướp đi sinh mạng của hơn 1.160 người.

biến đổi khí hậu lũ lụt mưa lũ sơ tán Washington
