Mỹ bắt thêm tàu chở dầu giữa biển Caribe lúc rạng sáng

Theo đài RT, quân đội Mỹ ngày 16-1 xác nhận đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu treo cờ nước ngoài tại khu vực Caribe, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các biện pháp nhằm siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela.

Con tàu bị bắt giữ mang tên Veronica, là tàu chở dầu thô dài khoảng 249 m. Theo dữ liệu hàng hải quốc tế, tàu này treo cờ Guyana, từng hoạt động ngoài khơi Venezuela trước khi bị lực lượng Mỹ tiếp cận.

Tàu chở dầu Veronica bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong chiến dịch rạng sáng 16-1 trên biển Caribe. Ảnh: X

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), tàu Veronica bị thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ đột kích trong một chiến dịch diễn ra vào rạng sáng. Hoạt động này có sự phối hợp giữa Tuần duyên Mỹ, Bộ An ninh nội địa và Bộ Tư pháp.

Trên mạng xã hội X, SOUTHCOM đăng tải đoạn clip đen trắng quay từ trên không, ghi lại cảnh binh sĩ Mỹ đu dây từ trực thăng xuống boong tàu và nhanh chóng kiểm soát phương tiện. Phía Mỹ cho biết cuộc bắt giữ diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố.

Video lực lượng Mỹ bắt giữ tàu Veronica. Nguồn: X

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận vụ việc, đồng thời khen ngợi lực lượng tuần duyên đã thực hiện chiến dịch "đúng quy trình, phù hợp với luật quốc tế".

Theo bà Noem, Veronica thuộc nhóm các tàu mà Washington cáo buộc cố tình né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ.

Vụ bắt giữ nằm trong khuôn khổ chiến dịch Operation Southern Spear (Mũi giáo phương Nam), nhằm ngăn chặn các hoạt động mà Mỹ cho là trái phép tại Tây bán cầu.

Phía Mỹ không công bố vị trí cụ thể nơi tàu Veronica bị bắt. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy vị trí cuối cùng của con tàu được ghi nhận cách đây khoảng 12 ngày, ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Theo hồ sơ vận tải của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), tàu Veronica rời vùng biển Venezuela vào đầu tháng 1 trong tình trạng không chở hàng, sau đó không quay trở lại như nhiều tàu khác trong những ngày gần đây.

Vụ việc này là lần thứ 6 Mỹ khống chế tàu chở dầu treo cờ nước ngoài ở Caribe kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa sang Mỹ hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Trước đó, SOUTHCOM cho biết đã khám xét tàu Olina gần Trinidad. Chiến dịch này được triển khai từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Ngoài ra, Mỹ bắt giữ tàu Marinera treo cờ Nga trên Đại Tây Dương hôm 7-1 với sự hỗ trợ của Anh.

Nga đã phản đối mạnh mẽ các động thái của Mỹ, cho rằng việc bắt giữ các tàu dầu vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), đồng thời xâm phạm quyền tự do hàng hải.

Giới quan sát nhận định các vụ bắt giữ tàu dầu là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát hoạt động phân phối dầu mỏ của Venezuela trên phạm vi toàn cầu.

Theo RT, Bộ Tư pháp Mỹ đã xúc tiến các thủ tục pháp lý để xin lệnh tịch thu hàng chục tàu chở dầu khác, bị nghi vận chuyển dầu từ Venezuela, đồng thời có liên quan đến Nga và Iran.