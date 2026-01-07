HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

Anh Thư

(NLĐO) - Theo các nguồn tin mà truyền thông Nga, Mỹ và châu Âu trích dẫn, lực lượng Mỹ đã bắt được Marinera, tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela.

Một quan chức giấu tên nói với AP hôm 7-1 rằng lực lượng Mỹ đã lên tàu một tàu chở dầu bị trừng phạt có liên hệ với Venezuela ở Bắc Đại Tây Dương sau nhiều tuần truy đuổi.

Quan chức này cũng cho biết quân đội Mỹ đã bàn giao quyền kiểm soát con tàu cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Mỹ đã truy đuổi tàu chở dầu này từ tháng trước sau khi nó cố gắng né tránh lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu chở dầu mà nước này trừng phạt xung quanh Venezuela.

Dữ liệu theo dõi từ MarineTraffic cho thấy con tàu đang tiến gần vùng đặc quyền kinh tế của Iceland vào 7-1.

Mỹ cố bắt giữ tàu chở dầu Nga hướng đến Venezuela - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là chụp từ tàu treo cờ Nga tên Marinera, hiện ở gần Venezuela, cho thấy một chiếc trực thăng đang bay mà Nga nói là trực thăng Mỹ - Ảnh: RT

Cũng theo AP, tàu này trước đây mang tên Bella 1, nay được đổi tên thành Marinera và đăng ký cờ Nga. Mỹ đã trừng phạt tàu này vào năm 2024 với cáo buộc buôn lậu hàng hóa cho một công ty có liên hệ với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng lên tàu ở vùng biển Caribe vào tháng 12 khi nó đang hướng đến Venezuela. Thủy thủ đoàn đã từ chối và hướng ra Đại Tây Dương.

Còn đài RT đăng tải một số bức ảnh cho thấy một chiếc trực thăng quân sự đang cố gắng hạ cánh xuống tàu Marinera và cho biết đó là trực thăng Mỹ.

Theo bản tin tối 7-1 (giờ Việt Nam) của đài này, con tàu đã bị một tàu chiến Mỹ và máy bay của các nước NATO theo dõi kể từ khi ở Caribe. "Thông báo trên X cho biết con tàu bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Chiến tranh Mỹ" - RT đưa tin.

Đoạn video do RT công bố trước đó cho thấy tàu chở dầu mang cờ Nga đang bị một tàu mà Nga nói là tàu tuần tra bờ biển của Mỹ bám sát ở Đại Tây Dương - Clip: RT

Trước đó, vào hôm 6-1, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về “tình hình bất thường” liên quan đến tàu Marinera.

“Vì những lý do không rõ, tàu Nga đang nhận được sự chú ý quá mức từ quân đội Mỹ và NATO, rõ ràng là không tương xứng với vị thế hòa bình của nó” - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga nói với hãng tin TASS.

Một số tờ báo của châu Âu như Independent, Telegraph cũng đưa tin tương tự, trích dẫn phát biểu của các quan chức Mỹ giấu tên.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay Nga đã điều “một tàu ngầm và các khí tài hải quân khác" để hộ tống tàu chở dầu này.

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

(NLĐO) - Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu của Mỹ về vấn đề Venezuela.

Nga tuyên bố tình đoàn kết “không gì lay chuyển” với Venezuela

(NLĐO) – Venezuela tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

(NLĐO) - Nhiều đoạn video cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số khí tài được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Venezuela.

Venezuela tàu chở dầu Nga Marinera
