Chủ nhân Giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado đã tặng lại huy chương của mình cho Tổng thống Donald Trump.

Theo đài RT, bà Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, chia sẻ với những người ủng hộ sau cuộc gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 15-1: "Tôi đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc huy chương Giải Nobel Hòa bình".

Tuy nhiên, bà Machado không nói rõ liệu ông Donald Trump có nhận chiếc huy chương Nobel hay không. Sau đó, bà tiếp tục đến Quốc hội Mỹ để gặp gỡ các nhà lập pháp.

Bà Maria Corina Machado rời Quốc hội Mỹ hôm 15-1. Ảnh: AP

“Maria đã trao tặng tôi huy chương Nobel Hòa bình của bà ấy để ghi nhận những gì tôi đã làm. Đó là một cử chỉ tuyệt vời thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau" - ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Donald Trump từ lâu công khai mong muốn có được Giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, Ủy ban Nobel tuyên bố ngay cả khi chiếc huy chương đổi chủ, thì danh hiệu người đoạt Giải Nobel Hòa bình không thể được thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác.

Ông Donald Trump nói gì khi được tặng huy chương Nobel Hòa bình? (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Bà Maria Corina Machado từng công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Venezuela.

Trong khi đó, theo đài RT, ông Donald Trump liên tục bác bỏ khả năng lãnh đạo Venezuela của bà Machado khi cho rằng bà không có được sự tôn trọng hoặc ủng hộ trong nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh cuộc gặp trên không phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong “đánh giá thực tế” của ông Donald Trump.

Thay vào đó, Tổng thống Mỹ đã ra tín hiệu sẵn sàng hợp tác với chính phủ lâm thời của bà Delcy Rodriguez.

Ông Donald Trump khen ngợi bà Delcy Rodriguez là "nhân vật tuyệt vời" sau một cuộc điện đàm trong tuần này. Chính quyền ông Donald Trump cũng ghi nhận chính phủ của bà Rodriguez đang "hợp tác" với Washington.