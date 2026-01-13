Mỹ cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm" ở Ukraine

Theo hãng tin AP, Mỹ đã cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm và không thể giải thích được" trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Cụ thể hơn, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ vào hôm 12-1, Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Tammy Bruce đã chỉ trích cụ thể việc Nga phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tuần trước vào khu vực gần biên giới Ukraine với Ba Lan, một đồng minh NATO.

Bà Bruce cũng cho biết Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác.

Một tòa nhà tại Kiev hôm 9-1, sau một đêm Nga không kích dữ dội vào Ukraine - Ảnh: AP

Trước đó, Ukraine đã kêu gọi cuộc họp này sau cuộc oanh tạc của Nga vào đêm 8-1, với hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và hàng chục tên lửa, bao gồm tên lửa siêu thanh Oreshnik. Đây là lần thứ 2 Moscow sử dụng loại tên lửa này.

Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu lên án vụ tấn công bằng Oreshnik là "leo thang và không thể chấp nhận được". Bà Bruce cũng nêu lập trường cứng rắn tương tự hôm 12-1.

“Trong thời điểm đầy tiềm năng, chỉ có thể nhờ vào cam kết chưa từng có của Tổng thống Donald Trump đối với hòa bình trên toàn thế giới, cả hai bên nên tìm cách giảm leo thang căng thẳng” - phó đại sứ Mỹ tại LHQ nhấn mạnh.

Bà cũng nhận định: “Tuy nhiên, hành động của Nga có nguy cơ làm mở rộng và leo thang xung đột”.

Vụ tấn công nói trên của Nga trùng với thời điểm mà quan hệ giữa Moscow và Washington được cho trở nên lạnh nhạt hơn, sau khi Nga lên án việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở Bắc Đại Tây Dương.

Song song đó, Tổng thống Mỹ cũng phát tín hiệu rằng ông ủng hộ gói trừng phạt mạnh mẽ nhằm làm suy yếu kinh tế Nga.

Moscow chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc đàm phán với Ukraine. Cũng trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-1, đại diện của Nga tại LHQ đã đổ lỗi cho Ukraine về bế tắc ngoại giao này.