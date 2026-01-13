HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm" ở Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) hôm 12-1 đã chỉ trích các hành động mới nhất của Nga tại Ukraine.

Theo hãng tin AP, Mỹ đã cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm và không thể giải thích được" trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Cụ thể hơn, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ vào hôm 12-1, Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Tammy Bruce đã chỉ trích cụ thể việc Nga phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tuần trước vào khu vực gần biên giới Ukraine với Ba Lan, một đồng minh NATO.

Bà Bruce cũng cho biết Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác.

Mỹ cáo buộc Nga "leo thang nguy hiểm và không thể giải thích được" ở Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà tại Kiev hôm 9-1, sau một đêm Nga không kích dữ dội vào Ukraine - Ảnh: AP

Trước đó, Ukraine đã kêu gọi cuộc họp này sau cuộc oanh tạc của Nga vào đêm 8-1, với hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và hàng chục tên lửa, bao gồm tên lửa siêu thanh Oreshnik. Đây là lần thứ 2 Moscow sử dụng loại tên lửa này.

Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu lên án vụ tấn công bằng Oreshnik là "leo thang và không thể chấp nhận được". Bà Bruce cũng nêu lập trường cứng rắn tương tự hôm 12-1.

“Trong thời điểm đầy tiềm năng, chỉ có thể nhờ vào cam kết chưa từng có của Tổng thống Donald Trump đối với hòa bình trên toàn thế giới, cả hai bên nên tìm cách giảm leo thang căng thẳng” - phó đại sứ Mỹ tại LHQ nhấn mạnh.

Bà cũng nhận định: “Tuy nhiên, hành động của Nga có nguy cơ làm mở rộng và leo thang xung đột”.

Vụ tấn công nói trên của Nga trùng với thời điểm mà quan hệ giữa Moscow và Washington được cho trở nên lạnh nhạt hơn, sau khi Nga lên án việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở Bắc Đại Tây Dương.

Song song đó, Tổng thống Mỹ cũng phát tín hiệu rằng ông ủng hộ gói trừng phạt mạnh mẽ nhằm làm suy yếu kinh tế Nga.

Moscow chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc đàm phán với Ukraine. Cũng trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-1, đại diện của Nga tại LHQ đã đổ lỗi cho Ukraine về bế tắc ngoại giao này.

Tin liên quan

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 do Mỹ sản xuất vào tháng 8-2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc trong chiến đấu.

Điểm nóng xung đột ngày 12-1: Anh viện trợ vũ khí hiện đại, "chốt" đưa quân đến Ukraine

(NLĐO) - Anh đã tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine bằng việc chuyển giao các hệ thống hiện đại tầm ngắn và tầm xa, theo UK Defence Journal.

Điểm nóng xung đột ngày 10-1: Nga, Ukraine đồng loạt thêm "hàng nóng"

(NLĐO) - Phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin một máy bay không người lái Shahed của Nga bị bắn hạ ở tỉnh Chernihiv được trang bị tên lửa tầm nhiệt MANPADS.

Ukraine Donald Trump tên lửa siêu thanh Hội Đồng Bảo An tên lửa Oreshnik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo