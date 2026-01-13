HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-1: Mỹ và Ukraine sắp ký thỏa thuận 800 tỉ USD

Phương Linh

(NLĐO) - Ukraine và Mỹ dự kiến ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu xung đột cho Kiev tại Hội nghị WEF sắp diễn ra ở Davos - Thụy Sĩ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hoàn tất thỏa thuận kinh tế tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Hội nghị được tổ chức từ ngày 19 đến 23-1 tại Davos - Thụy Sĩ.

Theo tờ Telegraph, mặc dù ban đầu Ukraine muốn ký kết thỏa thuận trong chuyến thăm Nhà Trắng ngay trong tuần tới, các đồng minh châu Âu gợi ý Davos là địa điểm thích hợp hơn để tránh đẩy nhanh tiến trình.

Với sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu, Ukraine nhanh chóng thúc đẩy đàm phán hòa bình sau khi kế hoạch Nga - Ukraine do Mỹ đề xuất xuất hiện hồi tháng 11-2025.

Mỹ và Ukraine sắp ký thỏa thuận 800 tỷ USD tại Davos - Ảnh 1.

Công trình tái thiết ở Irpin, vùng ngoại ô thuộc tỉnh Kyiv, ngày 7/2/2024. Ảnh: Kyiv Independent

Ukraine hy vọng ngoại giao kinh tế sẽ giúp nước này thuyết phục Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh như một phần khuôn khổ đàm phán hòa bình. Thỏa thuận này có khả năng phù hợp với cách tiếp cận “có đi có lại” trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông Donald Trump.

Tổng thống Zelensky lần đầu tiên đề xuất Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế vào cuối tháng 12-2025. Ông mô tả đây là gói biện pháp “phục hồi kinh tế, tạo việc làm và mang lại sức sống cho Ukraine".

Theo các quan chức Ukraine, việc phục hồi và tái thiết đất nước hậu xung đột cần 800 tỉ USD trong 10 năm, gấp khoảng 4 lần tổng GDP quốc gia này trước xung đột. Ukraine hy vọng Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế sẽ huy động cả đầu tư công và tư.

Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế tuân theo khuôn mẫu Thỏa thuận khoáng sản năm 2025 cho phép giới doanh nghiệp Mỹ tiếp cận ưu đãi thông qua quỹ tái thiết Mỹ - Ukraine. Hôm 9-1, Ukraine trao dự án khai thác lithium cho một liên minh các nhà đầu tư, trong đó có TechMet - công ty khai thác mỏ được chính phủ Mỹ hậu thuẫn.

Tin liên quan

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 do Mỹ sản xuất vào tháng 8-2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc trong chiến đấu.

Phương Tây chốt kế hoạch đưa quân đến Ukraine

(NLĐO) - Pháp, Anh và Ukraine hôm 6-1 ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 10-1: Nga, Ukraine đồng loạt thêm "hàng nóng"

(NLĐO) - Phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin một máy bay không người lái Shahed của Nga bị bắn hạ ở tỉnh Chernihiv được trang bị tên lửa tầm nhiệt MANPADS.

Ukraine doanh nghiệp Mỹ phục hồi kinh tế Diễn đàn Kinh tế thế giới Tổng thống Mỹ Donald Trump
