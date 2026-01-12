HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ điều tra hình sự Chủ tịch FED Jerome Powell

Anh Thư

(NLĐO) - Theo đài CNN, các công tố viên Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Jerome Powell trong ngày 11-1.

Vụ việc Chủ tịch FED Jerome Powell bị điều tra hình sự đã được các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin vào tối muộn 11-1 (giờ Mỹ, tức gần trưa 12-1 theo giờ Việt Nam).

Theo CNN, cuộc điều tra hình sự này liên quan đến lời khai của ông Powell trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái về dự án cải tạo trụ sở trị giá 2,5 tỉ USD của Ngân hàng Trung ương Mỹ tại Washington DC.

Mỹ điều tra hình sự Chủ tịch FED Jerome Powell - Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét một tài liệu trong chuyến thăm trụ sở FED của ông Donald Trump ngày 24-7-2025 - Ảnh: AP

Trước đó vài giờ, ông Powell thông tin rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập tới Ngân hàng Trung ương Mỹ và đe dọa sẽ truy tố hình sự liên quan đến vấn đề nêu trên.

Theo AP, động thái này đánh dấu sự leo thang chưa từng có trong cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và FED, một cơ quan độc lập mà ông đã nhiều lần chỉ trích vì không cắt giảm lãi suất chủ chốt mạnh như ông mong muốn.

Cuộc chiến mới này có khả năng làm rung chuyển thị trường tài chính vào ngày 12-1 và về lâu dài có thể làm tăng chi phí vay thế chấp và các khoản vay khác.

Trong phát ngôn chính thức vào ngày 11-1 thông qua một đoạn video, chủ tịch FED cũng không còn giữ giọng điệu ôn hòa như trước mà thẳng thắn mô tả mối đe dọa truy tố hình sự chỉ là những “cái cớ” nhằm làm suy yếu tính độc lập của FED trong việc thiết lập lãi suất.

“Nguy cơ bị truy tố hình sự là hệ quả của việc FED thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì sẽ phục vụ lợi ích công cộng, thay vì tuân theo sở thích của tổng thống. Vấn đề là liệu FED có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên bằng chứng và điều kiện kinh tế hay không, hay liệu chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị hoặc sự đe dọa” - ông Powell nói.

Trong ngày 11-1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ không thể bình luận về bất kỳ vụ việc cụ thể nào nhưng nói thêm rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi “đã chỉ thị cho các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra bất kỳ hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân nào.”

Donald Trump Cục Dự Trữ Liên Bang điều tra hình sự Jerome Powell chủ tịch fed
