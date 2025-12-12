Tín hiệu đáng chú ý của FED

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 10-12 đã giảm lãi suất 0,25 điểm %, xuống còn 3,5% - 3,75% sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED.

Cùng với quyết định giảm lãi suất chủ chốt lần thứ 3 liên tiếp nêu trên, FED còn phát tín hiệu sẽ tạm dừng bước đi tương tự để quan sát diễn biến của thị trường lao động và lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách của FED dự báo sẽ chỉ có một lần giảm lãi suất vào năm 2026, giống với dự báo hồi tháng 9-2025.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết giới chức cơ quan này "sẽ đánh giá cẩn trọng các dữ liệu mới". Ông cũng nhận định FED hiện "ở vị thế thuận lợi để chờ xem nền kinh tế chuyển biến ra sao".

Giới đầu tư hiện tập trung vào dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ trong tháng 11, dự kiến được công bố vào tuần tới. Sau đó, tâm điểm chú ý là báo cáo chi tiết về tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý III/2025.

Trước khi báo cáo này được công bố, theo AP, ông Powell đã bày tỏ lạc quan về sức khỏe nền kinh tế hàng đầu thế giới trong năm tới. Ông cho rằng người dân vẫn chi tiêu khá mạnh và doanh nghiệp vẫn tiếp tục rót tiền vào hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Các quan chức FED đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên 2,3%, so với mức 1,8% đưa ra hồi tháng 9-2025. Trong khi đó, lạm phát được dự báo giảm về mức khoảng 2,4% vào cuối năm sau, trong khi tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%.

Sàn Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) theo dõi cuộc họp báo của Chủ tịch FED Jerome Powell qua màn hình tivi ngày 10-12Ảnh: AP

Cuộc họp mới nhất của FOMC cũng cho thấy sự rạn nứt mạnh mẽ nhất trong 6 năm qua khi có 3 người bỏ phiếu phản đối giảm lãi suất 0,25 điểm %. Trong đó, 2 người muốn giữ nguyên lãi suất và 1 người muốn giảm mạnh hơn (0,5 điểm %).

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mức cắt giảm lãi suất nói trên là quá ít. Nhà lãnh đạo Mỹ ngay trong tháng này có thể công bố người được lựa chọn cho vị trí chủ tịch FED sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5-2026. Người kế nhiệm được dự đoán sẽ theo đuổi các đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn so với mức mà nhiều quan chức FED ủng hộ.

Theo sau động thái lãi suất mới nhất của FED, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng ấn tượng trong phiên 10-12 (giờ địa phương). Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% và khép lại phiên ở mức chỉ thấp hơn đôi chút so với kỷ lục thiết lập hồi tháng 10. Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 1% còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3%.

Theo AP, Phố Wall ưa thích lãi suất thấp vì chúng có thể thúc đẩy kinh tế và làm tăng giá các khoản đầu tư, dù điều này có thể khiến lạm phát tồi tệ hơn. Ngoài ra, một số nhà đầu tư cảm thấy lạc quan sau phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell vì cho rằng ông ít cứng rắn hơn mong đợi trong việc bác bỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong tương lai.

Không phản ứng tích cực như thị trường Mỹ, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 11-12. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, các chỉ số Nikkei 225 và Kospi lần lượt giảm 0,9% và 0,6%. Trái lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,15%.

Trong khi đó, giá vàng thế giới ngày 11-12 có lúc tăng lên 4.217,23 USD/ounce theo sau quyết định của FED. Khi lãi suất giảm, các tài sản không sinh lời như vàng thường trở nên hấp dẫn hơn và được hưởng lợi.