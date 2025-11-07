HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Campuchia

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia sau khi Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan.

Hôm 6-11, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng đối với Campuchia. 

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dỡ bỏ các hạn chế dựa trên "sự kiên trì theo đuổi hòa bình và an ninh của Campuchia, bao gồm cả việc tiếp tục hợp tác với Mỹ về hợp tác quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia".

Việc bán vũ khí cho Campuchia hiện sẽ được Mỹ phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Campuchia tại Washington chưa bình luận về thông tin này.

img

Tổng thống Donald Trump tại lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Ảnh: The Washington Post

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha tại Malaysia rằng ông đã "đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương hàng đầu với Campuchia".

Thủ tướng Campuchia Hun Manet từng tuyên bố sẽ đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò của ông trong việc chấm dứt giao tranh biên giới nổ ra vào tháng 7.

Động thái dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia được thực hiện sau khi Tổng thống Donald Trump giứng kiến việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa quốc gia Đông Nam Á này và láng giềng Thái Lan vào tuần trước.

Người tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden, đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Campuchia từ năm 2021. Lý do ông đưa ra là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc tại đây cũng như cáo buộc tham nhũng.

Chưa rõ liệu những lo ngại của Mỹ về ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc tại Campuchia đã được giải quyết hay chưa. Các quan chức Washington trong nhiều năm lo ngại việc Trung Quốc mở rộng hiện diện tại căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. 

Trong khi đó, chuyên gia về Đông Nam Á Gregory Poling tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng động thái của Mỹ “phần lớn mang tính biểu tượng vì chưa chắc Campuchia muốn hoặc đủ năng lực để mua các thiết bị tối tân của Mỹ”.

Campuchia - Thái Lan ra tuyên bố chung quan trọng

Campuchia - Thái Lan ra tuyên bố chung quan trọng

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan bắt đầu rút vũ khí dọc biên giới, vài ngày sau khi ký thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Campuchia di chuyển vũ khí hạng nặng trong đêm theo Thỏa thuận Kuala Lumpur

(NLĐO) - Nhiều hình ảnh từ báo đài Campuchia và Thái Lan cho thấy các xe tăng, xe quân sự Campuchia rời khu vực biên giới trong đêm 26-10.

Campuchia và Thái Lan chính thức kí "Hiệp định Kuala Lumpur"

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan ngày 26-10 chính thức kí kết thỏa thuận chấm dứt xung đột ở biên giới, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

